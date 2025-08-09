Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Los periodistas de Campeche, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en cumplimiento a un mandato del Tribunal Electoral del Estado.

En un video subido a la plataforma del programa de análisis La Barra Noticias, los tres comunicadores por separado leyeron un texto para cumplir con el fallo.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, leyeron los tres periodistas.

Lee también: Fuerzas federales capturan a tres mujeres en posesión de dos fusiles AK-47, cargadores y cartuchos útiles en Culiacán

A pesar de que apelaron la sentencia del Tribunal estatal, fue confirmada por la sala federal de Xalapa, por lo que los comunicadores tuvieron que acatar la sanción.

Además de este caso, Sansores San Román mantiene otro proceso en el que dos juezas de control ordenaron al periodista Jorge González Valdez y al periódico Tribuna Campeche, que se abstengan de referirse a la mandataria.

A finales de julio, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, ordenó al medio digital Tribuna de Campeche entregar en un plazo de 48 horas el nombre y los datos del community manager de las redes sociales de esa plataforma para someter las publicaciones a un censor judicial.

Lee también: Giran nueva orden de aprehensión contra exalcalde de Tepeji Hidalgo, preso por peculado; ahora es acusado de incumplimiento del deber legal

Esta medida cautelar fue justificada bajo el argumento de que habrá una verificación del contenido subido a redes sociales por parte de Tribuna Campeche, para revisar si existen publicaciones relacionadas a Sansores. De no acatarse, la Organización Editorial del Sureste, editora del medio digital, deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.

Con más de 50 años en el periodismo, Jorge González, quien dirigió Tribuna Campeche por 30 años, dice que actualmente es difícil el ejercicio periodístico en esa entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr