Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Las tormentas no agüitan a los desvelados; Bobby Pulido dice adiós en el Auditorio Nacional

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Los periodistas de Campeche, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, San Román, en cumplimiento a un mandato del Tribunal Electoral del Estado.

En un video subido a la plataforma del programa de análisis , los tres comunicadores por separado leyeron un texto para cumplir con el fallo.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de , porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, leyeron los tres periodistas.

A pesar de que apelaron la sentencia del Tribunal estatal, fue confirmada por la sala federal de Xalapa, por lo que los comunicadores tuvieron que acatar la sanción.

Además de este caso, Sansores San Román mantiene otro proceso en el que dos juezas de control ordenaron al periodista y al periódico Tribuna Campeche, que se abstengan de referirse a la mandataria.

A finales de julio, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, ordenó al medio digital Tribuna de Campeche entregar en un plazo de 48 horas el nombre y los datos del de las redes sociales de esa plataforma para someter las publicaciones a un censor judicial.

Esta medida cautelar fue justificada bajo el argumento de que habrá una verificación del contenido subido a redes sociales por parte de Tribuna Campeche, para revisar si existen publicaciones relacionadas a Sansores. De no acatarse, la Organización Editorial del Sureste, editora del medio digital, deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.

Con más de 50 años en el periodismo, Jorge González, quien dirigió Tribuna Campeche por 30 años, dice que actualmente es difícil el ejercicio periodístico en esa entidad.

