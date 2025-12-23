Salamanca, Gto.- La tarde de este martes, dos jóvenes moto-repartidores fueron asesinados a tiros en las inmediaciones del mercado Tomasa Estévez, en el primer cuadro de la ciudad de Salamanca, Guanajuato.

Hombres armados les dispararon en diversas ocasiones en la zona comercial en plena actividad de compras de productos navideños; sus cuerpos quedaron tirados a un lado de frutas en el cruce de las calles San Antonio y Sánchez Torrado.

Ambos repartidores llevaban cascos de seguridad, una mochila con mercancía y presentaban varias lesiones por los disparos.

De acuerdo al reporte que ingresó al Sistema de Emergencias 911, el ataque armado se registró alrededor de las 14:00 horas del 23 de diciembre de 2025 a manos de individuos que los siguieron y tras disparar sus armas, se escaparon corriendo.

Elementos de Seguridad bloquearon el paso vehicular con cinta de seguridad; ello provocó un caos vial de personas que realizaban compras de alimentos para la cena de Navidad y artículos de temporada.

Agentes investigadores y el Ministerio Público trabajaron en la escena en la recolección de indicios y procedieron a levantar los cadáveres para la necropsia en el Servicio Médico Forense.

Matan a joven mientras decoraba su casa

Por otra parte, un joven falleció tras ser atacado a balazos cuando colocaba luces navideñas en la fachada de su casa, ubicada en la calle Deportiva de la colonia Linares, en la ciudad de León.

Este lunes por la noche, Edmundo decoraba el frente del domicilio, en el momento en que motociclistas, presuntamente un hombre y una mujer, abrieron fuego en su contra.

El joven de 26 años de edad fue trasladado al servicio de urgencias de un hospital cercano, en donde poco después falleció.

