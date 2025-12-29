Horas antes de la toma de protesta de los 212 nuevos alcaldes y alcaldesas de Veracruz, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá 35 recursos de inconformidad relacionados con la elección municipal.

Durante la sesión pública programada para este martes 30 de diciembre, el órgano jurisdiccional analizará los recursos derivados de la elección del 1 de junio, lo que podría provocar modificaciones en el mapa electoral.

Será el miércoles 31 de diciembre cuando las 212 nuevas autoridades municipales rindan protesta de ley, para entrar en funciones a partir del primer minuto del 1 de enero.

Las resoluciones de los casos en los municipios de Tamiahua y Jáltipan concentran la atención política y social, ya que en ambos podría anularse la elección.

En el caso de Tamiahua, el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón propone la anulación de la elección y la revocación del triunfo de la alcaldesa electa del PVEM, Citlali Medellín, por presuntamente rebasar el tope de gastos de campaña.

En tanto, se revisará la elección en Jáltipan, donde el Tribunal Electoral de Veracruz, avalado por la Sala Regional del TEPJF, determinó la anulación por violencia política de género.

Dicha resolución retiró el triunfo al alcalde electo de Movimiento Ciudadano, Gildardo Maldonado Guzmán, quien obtuvo 6 mil 125 votos, seguido por la candidata de la coalición PVEM-Morena, Mildred Marlene May.

En este caso, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa, Roselia Bustillo Marín, propuso restituir el triunfo a MC, al considerar que la violencia política de género no influyó de manera determinante en la intención del voto.

Bustillo Marín reconoció la existencia de violencia política de género, pero sostuvo que la nulidad de la elección debe analizar si las violaciones fueron determinantes en el resultado electoral.

De acuerdo con los resultados electorales preliminares y a la espera de las resoluciones finales de la Sala Superior, Morena y el PVEM gobernarán en conjunto 72 municipios (12 de Morena y 60 en alianza).

Movimiento Ciudadano encabezará 39 alcaldías; el PAN, 34; el Partido del Trabajo (PT), 30 presidencias municipales; y el PRI, 24 alcaldías.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) gobernará 12 alcaldías en solitario, y se contempla la presencia de un alcalde independiente.

