Encuentran sin vida a Nataly Montserrat en área verde de Cancún; llevaba cuatro días desaparecida

Cancún, Quintana Roo.- El cuerpo de Nataly Montserrat González Barro, debido a la cual se había activado una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba, fue encontrado en un área verde localizada frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en la ciudad de Cancún.

Conforme a la versión de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), al momento del hallazgo no se observaron signos de violencia.

La institución informó que las investigaciones se desarrollan conforme a los protocolos establecidos, con enfoque de perspectiva de género, a fin de esclarecer lo ocurrido.

Añadió que se llevan a cabo las diligencias correspondientes con el fin de integrar la carpeta de investigación y analizar los indicios recabados en el lugar.

Los familiares de la víctima reciben acompañamiento y atención integral durante el desarrollo del proceso ministerial, según lo manifestado por la FGE.

Esta joven, familiar de la influencer Itzel Barro, pareja del comediante Carlos "El Capi" Pérez, había desaparecido el pasado 25 de diciembre, pero el reporte de no localización se inició el 27.

Este domingo autoridades de Cancún informaron que el Grupo de Búsqueda del municipio se había puesto en marcha para buscar a la joven, en coordinación con otras instituciones que forman parte del Operativo Enjambre.

Barro confirmó el hallazgo en sus redes sociales y señaló que por indicaciones de la familia no brindarían detalles del suceso.

