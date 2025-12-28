Localizan sin vida a Nataly Monserrat: ¿quién era la familiar de la esposa de “El Capi” Pérez?

Este domingo 28 de diciembre se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el fraccionamiento Jardines del Sur en Cancún, Quintana Roo. La víctima fue identificada como Nataly Monserrat González Barro, familiar de Itzel Barro, esposa del comediante mexicano Carlos Alberto "El Capi" Pérez.

La ficha de desaparición de la joven fue emitida por la Fiscalía General del Estado a través del Protocolo ALBA Quintana Roo el pasado 25 de diciembre y fue difundida por varios familiares, amigos y medios de comunicación locales. Asimismo, Sandra Itzel Barro, familiar de la joven, publicó un video pidiendo el apoyo de sus seguidores.

La creadora de contenido conocida en redes como @holaenfermera, publicó un video en Instagram, pidiendo a sus seguidores su ayuda para localizar a Nataly. "Este no es el video que me hubiera gustado compartir nunca, pero lo hago para pedir su apoyo porque estamos buscando a un familiar”, comentó entre lágrimas.

¿Quién era Nataly Monserrat?

Nataly Monserrat de 30 años se desempeñaba profesionalmente como veterinaria, es descrita por Itzel Barros como una persona "amante de los animales, divertida y trabajadora". Nataly fue vista por última vez la noche del 25 de diciembre alrededor de las 23:30 horas, vistiendo un camisón beige y sandalias de plástico de color café.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, Nataly fue encontrada sin vida en las inmediaciones de su domicilio en Cancún. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para la recuperación del cuerpo y el resguardo de indicios.

En respuesta, la esposa del comediante lanzó un mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores: "Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Monserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros", escribió.

Finalmente, el caso permanece en desarrollo y continúa generando atención pública, mientras tanto, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación con el objetivo de que las circunstancias del deceso se esclarezcan y se haga justicia. Por su parte, Iztel Barro explicó que por indicaciones de la familia no se compartirán detalles, agradeciendo la comprensión y discreción de la comunidad.

