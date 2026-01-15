Más Información

De la Fuente y Rubio vuelven a hablar; EU pide resultados concretos y verificables

De la Fuente y Rubio vuelven a hablar; EU pide resultados concretos y verificables

Trump posa con la medalla del Nobel junto a María Corina Machado; New York Post difunde la primera imagen

Trump posa con la medalla del Nobel junto a María Corina Machado; New York Post difunde la primera imagen

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

La presidenta de Honduras, , ordenó este jueves iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al próximo Gobierno que asumirá el conservador , el próximo 27 de enero.

Castro instruyó a los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez; de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y al director de Servicio Civil, Russel Garay, para que "se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al Gobierno de facto declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), sin contar, en los tres niveles electorales, más de un millón de sufragios".

La mandataria sostuvo, en una ceremonia policial, que su Gobierno "cumplió con su deber constitucional" de financiar las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y puso a las Fuerzas Armadas "a disposición de los organismos electorales".

Lee también

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EU, , ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó relegada en el tercer lugar con el 19,19 %.

Castro subrayó que la semana anterior sancionó un decreto, propuesto por el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, para realizar un nuevo escrutinio "voto por voto", pese a que el CNE oficializó en diciembre los resultados de los comicios.

El 9 de enero, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del partido Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, quien también es esposo y principal asesor de Castro, aprobó en una sesión extraordinaria del Parlamento una iniciativa impulsada por Redondo orientada a que se cuenten todos los votos.

Las actas electorales que quedaron sin escrutinio por inconsistencias fueron trasladadas al TJE, instancia que dispone hasta el 20 de enero para presentar un informe definitivo e inapelable.

Lee también

Centenares de militares y policías resguardan todo el material electoral.

La jefa del Ejecutivo hondureño afirmó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó por unanimidad "un amparo con suspensión del acto reclamado" y ordenó al fiscal general, Johel Zelaya, suspender las investigaciones por presuntos delitos electorales, una resolución que calificó como "negación de justicia".

Ante ese escenario, y para “terminar con infundados e injustos ataques de golpistas, eternos enemigos de la democracia”, Castro reiteró que no permanecerá “ni un día más, ni un día menos” en el poder.

La mandataria hizo un llamado a la juventud para que "tomen mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca frente al monstruoso fraude electoral que desgraciadamente hoy nos han impuesto" en , y responsabilizó al bipartidismo tradicional de los conservadores partidos Nacional y Liberal de haber "anarquizado" al país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026? Dirección de los módulos en CDMX y Edomex. Foto: Especial

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en el Edomex y la CDMX? La ubicación EXACTA de los módulos

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cuál es la manera más “económica” de tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

Visa R-1. Foto: iStock

Estados Unidos agilizará el camino hacia la residencia permanente para “religiosos”

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos