La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de los votos.

"Me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre", indicó la mandataria en X,

Entre sus razones por las que sancionó el decreto legislativo, Castro señaló que el "CNE se ha negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4.774 actas, que representan el voto de 1.558.689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales".

"Esta omisión usurpa la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños que acudieron a las urnas. Constituye una grave violación a la Constitución de la República, que estoy obligada a cumplir y defender hasta el último día de mi mandato", añade.

Indicó además que el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos irregulares, urnas infladas, más de 500.000 votos no tienen respaldo biométrico y alteraciones del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), fraude y compra de votos, dejando en absoluta indefensión a los candidatos de los tres niveles electorales.

"Peor aún, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en abierta violación de la ley, sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados, negó el derecho fundamental al conteo de los votos emitidos y a 435 urnas, correspondientes al alcalde de la capital, Jorge Aldana, y a varios candidatos más", afirma Castro en su mensaje.

Dijo además que no será "cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos".

"Lo que ocurre, no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo", agregó.

Países rechazan acciones ejercidas

Mientras, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana criticaron la medida de Honduras.

Expresaron "su firme rechazo" al decreto de Castro. Añadieron que "repudiamos las acciones de violencias ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

Añadió que "reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de Honduras".

Los países reclamaron "respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de la libertad y democracia".

EU advierte de "severas consecuencias" ante "intentos para revertir la elección"

Castro reaccionó pocas horas después de que el gobierno estadounidense advirtió este sábado de "severas consecuencias" para Honduras ante "intentos para revertir la elección" presidencial, que ganó Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y que cuenta con el apoyo público de Trump.

"Finalmente, ante las falsas informaciones que circulan y el reciente mensaje del Departamento de Estado, considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras", concluyó Castro.

