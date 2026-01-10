Más Información
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener "un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral" del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a 17 días de concluir su mandato de cuatro años y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios.
"Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras", indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.
En particular, anotó, "sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata".
