Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada

Activan fase 1 de contingencia en la ZMVM; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tiroteo con dos heridos sacude Portland; autoridades revelan que fue "disparo defensivo" contra miembro del Tren de Aragua

Trump dice que su mente es su único límite; tras capturar a Maduro, dice que no necesita el derecho internacional

Una diputada del partido del presidente electo de , Nasry Asfura, sufrió este jueves heridas leves al ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a.

La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello, según videos difundidos en redes sociales que la muestran con manchas de sangre.

López fue trasladada a un hospital y posteriormente dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Este tipo de explosivos son disparados con una lanzadera rústica y fueron utilizados durante disturbios que se desataron a raíz de las dilaciones para proclamar al ganador de los comicios del 30 de noviembre. Un militar resultó herido en el rostro en uno de esos altercados.

Asfura fue declarado finalmente vencedor más de tres semanas después y asumirá el poder el 27 de enero.

"No quiero pensar que es por temas políticos (...) Son cosas que no pueden seguir sucediendo", dijo Asfura.

Diputados del PN como Netzer Mejía culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.

