La Cámara Baja de EU aprobó este jueves un proyecto de ley para extender por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), con una votación de 230 a 196.

Lee también Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe

Durante la votación, un total de 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas desafiando a los líderes de su partido y ahora la iniciativa llegará al Senado donde debe ser confirmada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv