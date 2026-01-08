Más Información
La Cámara Baja de EU aprobó este jueves un proyecto de ley para extender por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), con una votación de 230 a 196.
Durante la votación, un total de 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas desafiando a los líderes de su partido y ahora la iniciativa llegará al Senado donde debe ser confirmada.
