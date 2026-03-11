La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega encabezó una jornada del programa "Píntale" en el Centro Comunitario "Felipe Pescador", un espacio que no recibía mantenimiento desde 2015 y que ahora será rehabilitado para funcionar como punto de atención para mujeres de la zona.

Durante la intervención se realizaron trabajos de pintura y mejora del inmueble para recuperar el espacio, que, a partir de ahora, además de las más de 20 actividades que ya ofrecía, brindará asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento a mujeres que enfrenten situaciones de violencia.

La recuperación del centro permitirá que vecinas de la zona cuenten con un lugar cercano donde recibir orientación y apoyo, además de realizar actividades comunitarias y de organización.

Lee también Diputado del PT propone regular pulquerías en la CDMX; buscan reconocerlas en la Ley de Establecimientos Mercantiles

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que recuperar espacios públicos también es una forma de fortalecer las redes entre mujeres y acompañar sus procesos. “Hoy pintamos estos muros de un nuevo color, pero lo que realmente estamos pintando es esperanza. Que este lugar sea símbolo de algo muy claro: que cuando las mujeres se organizan, cuando la comunidad acompaña y cuando un gobierno decide ponerse del lado de las mujeres, las cosas sí cambian”.

Asimismo, subrayó que avanzar hacia la igualdad requiere que los gobiernos vayan más allá del discurso y emprendan acciones que se traduzcan en resultados reales. “Porque la igualdad no se construye con discursos bonitos, se construye abriendo espacios, extendiendo redes y tomando decisiones valientes desde el gobierno.”

Al final de la jornada, Soledad Ríos Romero, quien labora del Centro Comunitario Felipe Pescador, recordó que el inmueble no había recibido pintura ni mantenimiento desde 2015, por lo que la intervención representa una mejora importante para las vecinas y vecinos que utilizan el espacio: “es un es un gran apoyo de la alcaldesa que haya volteado y que nos dé esa fuerza para seguir adelante, para seguir teniendo todo todas las actividades que se están trabajando en el centro comunitario”.

Lee también Diputada del PVEM propone hasta 4.5 años de cárcel a padres si menores llevan armas a escuelas en CDMX; buscan sancionar negligencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr