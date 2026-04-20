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Miami. El hombre que asesinó a ocho niños este domingo en Louisiana, incluyendo a siete de sus hijos, ya se había declarado culpable de uso ilegal de en 2019, reportaron este lunes medios locales sobre el masivo más mortal de Estados Unidos desde 2024.

La policía ya había detenido antes al fallecido tirador, Shamar Elkins, de 31 años, por uso ilegal de armas y por portar un en una propiedad escolar en la Corte de Distrito de Caddo, donde está Shreveport, la ciudad donde ocurrió la balacera, según reportó primero la televisora local KTBS, y luego NBC y CBS.

Elkins, quien se declaró culpable del primer cargo en octubre de 2019 y libró el segundo, quedó en por 18 meses tras realizar cinco rondas de disparos contra un auto fuera de la escuela Caddo Magnet mientras niños jugaban afuera, de acuerdo con un reporte policial citado por KTBS.

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Esta condena "probablemente le prohibía poseer de manera legal", explicó el portavoz de la Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, a NBC.

Por otro lado, el Ejército de Estados Unidos confirmó a CBS que Elkins trabajó en la de Louisiana de 2013 a 2020 como especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego.

El suceso, el tiroteo más mortífero en desde 2024, ocurrió este domingo en Shreveport, una ciudad de Louisiana de casi 200 mil habitantes, y acabó con el tirador abatido por la policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

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Las autoridades identificaron al agresor como un vecino que era el padre de siete de los ocho niños y fallecidos, quienes tenían entre uno y 14 años.

También resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad, dijo el portavoz policial, quien agregó que Elkins robó un vehículo para huir del lugar, tras lo que comenzó una que acabó con la muerte del agresor por disparos de los oficiales.

Familiares del tirador citados por The New York Times aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas.

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La Policía inició una investigación tras el incidente, que calificó como un "altercado doméstico", pero no ha confirmado los posibles motivos del agresor.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 115 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.

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