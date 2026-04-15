“Sabemos de esta situación”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al ser cuestionada sobre las cifras de menores de edad que son remitidos al Ministerio Público por la comisión de algún delito y aseguró que en su administración se han puesto en marcha distintos programas enfocados en atender esta problemática.

Lo anterior, luego de que este martes, EL UNIVERSAL publicó que en cinco años, de los 2 mil 931 menores de edad que fueron detenidos, 2 mil 707 fue por algún tipo de robo, y de ese universo la variante con el mayor número de casos es el robo a transeúnte en vía pública con violencia.

La mandataria capitalina precisó que se implementan programas que apoyan a menores detenidos como Reconecta con la Paz para jóvenes primodelincuentes así como el de Aldeas Juveniles que está enfocado en jóvenes desde 15 años, que no estudian ni trabajan y en situación de riesgo, y se les dan opciones cursar un taller, y Territorios de Paz con el que se acercan a zonas, en donde los jóvenes requieren atención.

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