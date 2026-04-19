SHREVEPORT, Louisiana.— Un padre de Louisiana mató a tiros a ocho niños, entre ellos siete de sus propios hijos, durante un ataque perpetrado la madrugada del domingo contra su familia, que se extendió por dos casas en un barrio de Shreveport conmocionado por uno de los tiroteos masivos más mortíferos del país en los últimos años, según informó la policía.

Dos mujeres, entre ellas la esposa del atacante y madre de sus hijos, también resultaron heridas de bala de gravedad, según Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport. Las autoridades indicaron que los niños, que murieron en la misma casa, tenían entre 3 y 11 años.

El pistolero, identificado como Shamar Elkins, de 31 años, murió tras una persecución policial que terminó con los agentes disparándole, según Bordelon. Las autoridades no especificaron qué pudo haber desencadenado la violencia, pero Bordelon afirmó que los detectives estaban seguros de que el tiroteo fue "un incidente doméstico".

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El ataque fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años.

“Simplemente no sé qué decir, estoy consternado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”.

Bordelon dijo que la policía conocía a Elkins, quien había sido arrestado en un caso de armas de fuego en 2019, pero dijo que los funcionarios no tenían conocimiento de ningún otro problema de violencia doméstica.

Según la policía, los ataques comenzaron antes del amanecer en un barrio al sur del centro de Shreveport, cuando el sospechoso disparó a una mujer en una vivienda y luego condujo hasta el otro lugar, "donde se llevó a cabo este acto atroz".

El tiroteo donde ocho niños murieron, el altercado ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en Shreveport. Foto: Captura de pantalla

Siete niños murieron dentro de la segunda casa, y uno fue hallado muerto en el tejado tras intentar escapar, según declaró Bordelon. Otro niño saltó del tejado y se espera que sobreviva tras ser trasladado a un hospital.

La representante estatal Tammy Phelps dijo que algunos niños intentaron escapar por la puerta trasera. "Ni siquiera puedo imaginar con qué tuvieron que lidiar los policías y los servicios de emergencia cuando llegaron hoy", dijo en una conferencia de prensa.

Un familiar afirma que el sospechoso se estaba separando de su esposa

Según la oficina del forense de la parroquia de Caddo, las víctimas eran tres niños y cinco niñas.

Shamar Elkins y su esposa estaban en proceso de separación y debían comparecer ante el tribunal el lunes, según Crystal Brown, prima de una de las mujeres heridas. Brown afirmó que la pareja había estado discutiendo sobre la separación antes del tiroteo.

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“Él asesinó a sus hijos”, dijo Brown. “Le disparó a su esposa”.

Según Brown, Elkins tenía cuatro hijos con su esposa y tres con otra mujer que vivía cerca y que también resultó herida de bala. Todos los niños estaban juntos en la misma casa, añadió.

Brown describió a todos los niños como "niños felices, muy amigables y muy dulces".

Un vecino se despierta y se encuentra con un tiroteo masivo

Liza Demming, que vive a dos casas de donde la mayoría de las víctimas fueron baleadas, dijo que su cámara de seguridad captó un video del sospechoso huyendo junto con el sonido de dos disparos.

“Eso fue prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los coches marchándose”, dijo.

Posteriormente, Demming salió y vio el cuerpo cubierto de un niño en el tejado de la casa. Dijo que desconocía el nombre del pistolero.

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“Tiene el aspecto del padre que viene por aquí”, dijo, y añadió que había estado con los niños hacía tan solo unos días.

El pastor Marty T. Johnson Sr., de la cercana Iglesia Bautista Comunitaria de San Gabriel, propietario de una de las casas donde ocurrieron los tiroteos, dijo que una persona que trabaja para él se la había alquilado a la familia, pero que él nunca tuvo ningún trato con ellos.

'Domestic disturbance': Louisiana shooting victims aged from 1 to 14 years old — Cpl. Christopher Bordelon



Suspected shooter fatally shot by police during a vehicle chase https://t.co/pBI8SjbiRs pic.twitter.com/zOmTMh44jf — RT (@RT_com) April 19, 2026

La oficina forense de la parroquia de Caddo emitió un comunicado el domingo en el que indicaba que aún no divulgaría los nombres de los niños porque la identificación de las víctimas estaba pendiente.

“Lo que comenzó como una disputa doméstica ha terminado en un daño irreversible”, dijo la fiscalía del distrito parroquial en un comunicado.

Shreveport está sumida en el dolor.

Fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde que ocho personas murieran en un suburbio de Chicago en enero de 2024, según una base de datos mantenida por Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

En una rueda de prensa celebrada frente a la residencia donde tuvo lugar uno de los tiroteos, los funcionarios se mostraron consternados y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras examinaban las múltiples escenas del crimen.

“Esta es una situación trágica, quizás la peor situación trágica que hayamos vivido”, dijo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Louisiana, con aproximadamente 180 mil habitantes. “Es una mañana terrible”.

La policía estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport solicitó la colaboración de sus detectives para la investigación. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo ocurrido el domingo por la mañana, tras una persecución policial en Bossier City.

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La policía estatal pide a cualquier persona que tenga fotos, vídeos o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson , originario de Shreveport, declararon por separado que estaban desconsolados y elogiaron la respuesta de las fuerzas del orden.

“Tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport durante este momento increíblemente difícil”, dijo Johnson en un comunicado.

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