Más Información

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

11 mil niños estadounidenses se quedan sin padres por deportaciones

11 mil niños estadounidenses se quedan sin padres por deportaciones

Sheinbaum rechaza intervención militar en Cuba; pide diálogo y paz

Sheinbaum rechaza intervención militar en Cuba; pide diálogo y paz

Las autoridades afirmaron que ocho niños murieron en un por un altercado doméstico en Louisiana. El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en Shreveport, según el jefe de policía Wayne Smith. Las tienen entre uno y 14 años aproximadamente. Añadió que un total de 10 personas resultaron heridas de bala.

El portavoz de la policía, Christopher Bordelon, describió la escena del como "extensa", abarcando dos viviendas en la zona y una tercera en la cercana calle Harrison.

Smith afirmó que el presunto autor de los disparos fue abatido por la policía durante una persecución vehicular luego de que robó un auto.

Lee también

Algunos de los niños que recibieron disparos eran parientes del sospechoso, dijo el jefe policiaco.

"Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros hayamos visto jamás", añadió Smith.

La policía estatal de informó que la policía de Shreveport solicitó a sus detectives que investigaran el incidente. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo ocurrido el domingo por la mañana, tras una en Bossier City.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny