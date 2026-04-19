Las autoridades afirmaron que ocho niños murieron en un tiroteo por un altercado doméstico en Louisiana. El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en Shreveport, según el jefe de policía Wayne Smith. Las víctimas tienen entre uno y 14 años aproximadamente. Añadió que un total de 10 personas resultaron heridas de bala.

El portavoz de la policía, Christopher Bordelon, describió la escena del crimen como "extensa", abarcando dos viviendas en la zona y una tercera en la cercana calle Harrison.

Smith afirmó que el presunto autor de los disparos fue abatido por la policía durante una persecución vehicular luego de que robó un auto.

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Algunos de los niños que recibieron disparos eran parientes del sospechoso, dijo el jefe policiaco.

"Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros hayamos visto jamás", añadió Smith.

La policía estatal de Louisiana informó que la policía de Shreveport solicitó a sus detectives que investigaran el incidente. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo ocurrido el domingo por la mañana, tras una persecución policial en Bossier City.

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