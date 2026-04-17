A 19 días de la mañana en la cual un adolescente de 15 años ingresó armado en la Escuela Normal Mariano Moreno en Argentina, disparó su escopeta y asesinó a Ian Cabrera, alumno de 13 años que cursaba el primer año del secundario, e hirió a otros ocho, siguen los efectos colaterales derivados de esa situación.

Según fuentes de la investigación del caso, el adolescente de 16 años amigo del agresor y que está imputado por la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, fue atacado dentro de la cárcel de Las Flores, al norte de esta ciudad, donde permanece detenido con prisión preventiva.

“La prendieron fuego al colchón de su celda e intentaron lesionarlo cuando era trasladado para reunirse con los abogados que ejercen su defensa, confió una fuente penitenciaria.

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El hecho se produjo este jueves en horas de la tarde en el pabellón juvenil de la Unidad Penitenciaria N° 2 y según los informes a los que accedió LA NACION el incidente involucró a otros internos del denominado sector compartido, que incluso habrían incendiado un colchón mientras el joven se encontraba reunido con sus defensores.

Tras el episodio, sus abogados solicitaron a la Justicia que se adopten medidas urgentes para garantizar su seguridad. Esas medidas incluyen el pedido de traslado a otra dependencia del Servicio Penitenciario pero alejada de la ciudad capital.

“A partir de lo ocurrido, la defensa informó de la situación a la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal y reclamó que se resguarde ‘la integridad física y emocional’ del menor durante el tiempo que continúe privado de su libertad, añadió la fuente.

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Este adolescente, al que vinculan por razones de amistad con el agresor y que, según las evidencias colectadas, habría estado en conocimiento del ataque armado ocurrido el 30 de marzo a las 7.15 cuando la comunidad educativa de la Escuela N°40 se disponía a cumplir con el habitual acto de izamiento de la enseña patria, está detenido desde el 9 de abril por disposición del juez José Alberto Boaglio, quien ordenó una prisión preventiva de 90 días.

Como se informó, en la causa se le atribuye una presunta participación secundaria en el ataque armado perpetrado en la Escuela Normal, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba el primer año en dicho establecimiento.

En la acusación del Ministerio Público de la Acusación, “el menor habría tenido conocimiento previo del hecho” y colaborado de alguna manera con el autor de los disparos, aunque sin intervenir directamente en la ejecución del ataque.

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Pero la defensa cuestiona esa imputación y sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar que el adolescente conociera con antelación lo que iba a ocurrir, lo que derivó en la apelación a las medidas dispuestas y ahora será la Cámara de Apelaciones de Rafaela la que deberá definir si confirma la prisión preventiva y la calificación legal.

El detenido, cuyas iniciales son N.C, es considerado punible según la legislación vigente al tener 16 años. Por ahora se encuentra detenido bajo un régimen de alojamiento cerrado, en función de la gravedad de los cargos y del avance de la investigación judicial.

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La tragedia que aún conmociona a San Cristóbal, una localidad de 16 mil habitantes, cabecera del departamento homónimo, ocurrió el lunes 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años, identificado como G.C., ingresó armado en la escuela y efectuó disparos con una escopeta dentro del establecimiento. Como consecuencia del ataque, murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros ocho alumnos sufrieron heridas de distinta consideración.

A diferencia del autor material de los disparos, que tiene 15 años y se encuentra bajo un régimen legal distinto por ser inimputable, el joven de 16 años, amigo del agresor, enfrenta el proceso judicial bajo la figura de punibilidad. Ahora, la Justicia intenta determinar cuál fue su grado de participación y si existió algún nivel de colaboración o planificación previa en el ataque.

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Un joven de unos 15 años ingresó armado a la Escuela n.º 40 Mariano Moreno, ubicada en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde atacó a tiros y provocó la muerte de un… pic.twitter.com/rjTQFENVTx — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) March 30, 2026

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