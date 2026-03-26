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San Salvador. La Asamblea Legislativa de aprobó este jueves la prisión perpetua para menores de 18 años "homicidas, violadores y terroristas" en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" antipandillas que cumple cuatro años.

Se "incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal", consigna parte del texto de la reforma a laque forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.

La reforma establece "la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil" que existía para graves delitos pero contempla "revisiones periódicas" de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir "libertad controlada".

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A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que oenegés lo señalaron de cometer "crímenes de lesa humanidad" en lucha contra la delincuencia.

"Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional" por lo que "la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)", precisa el texto de la reforma que este jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral.

La reforma incluye mecanismos de revisión tras décadas de cumplimiento de condena. Foto: EFE
La reforma incluye mecanismos de revisión tras décadas de cumplimiento de condena. Foto: EFE

La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

"Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol", aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

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El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que "miles" de salvadoreños "sin vinculo de pandillas" siguen "esperando un juicio justo" y lamentó que "gente buena esté pagando por algo que no hizo".

También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo Criminal tendrán "competencia exclusiva" en los procesos "contra adultos y menores de edad" que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.

Los mismos tribunales realizarán la "revisión obligatoria" de la pena perpetua y podrán otorgar un "régimen de libertad controlada" en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.

La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.

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Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas.

A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91 mil 650 presuntos pandilleros. Unos 8 mil fueron liberados por ser inocentes.

Según oenegés de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.

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