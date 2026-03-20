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La cárcel de máxima seguridad de , inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, ya acoge a , uno de los líderes de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, detenido en México con la ayuda de Colombia.

Tras haber llegado en la noche del jueves a Guayaquil, procedente de , Lobo Menor fue llevado en helicóptero hasta la llamada Cárcel del Encuentro, situada en un inhóspito paraje de la costa ecuatoriana, en la provincia de Santa Elena, una prisión creada especialmente para albergar a este tipo de líderes y cabecillas criminales.

La Cárcel del Encuentro, bautizada así por Noboa en alusión al lema del 'Gobierno del Encuentro' que tenía su predecesor en el cargo, Guillermo Lasso, fue inaugurada a finales de 2025 y en ella se encuentran los criminales más peligrosos del país, donde permanecen aislados.

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El objetivo de esta cárcel es neutralizar plenamente a los capos criminales detenidos en , ya que en las demás cárceles contaban con las facilidades para tener el control sobre ella y sus presos, e incluso para contar con lujos en las celdas y comunicaciones para continuar dirigiendo sus actividades criminales desde ese lugar, que se volvía su centro de operaciones.

Lobo Menor fue vestido con el uniforme naranja que llevan los presos en esta cárcel de duras condiciones y su cabeza fue rapada.

"De 'capo' a PPL (persona privada de libertad). Celda número uno. Seguimos trabajando", señaló en un mensaje en redes sociales el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, acompañado de fotos donde se ve al cabecilla criminal en señal de sumisión frente a agentes de fuerzas estatales.

Lobo Menor fue detenido en a solicitud de , luego de que la Policía colombiana fuese advertida por sus pares ecuatorianos de que Esteban Aguilar usaba una identidad falsa de ciudadano colombiano con el nombre de Juan Carlos Montero, y tras constatar que se había subido a un avión rumbo a México.

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Puesto que las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador están rotas, Lobo Menor tuvo que ser expulsado primero a Colombia, que a su vez lo envió expulsado a Ecuador por falsificación de documentos.

Sin embargo, Lobo Menor tenía una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol al haberse fugado sin terminar de cumplir una condena de 20 años de cárcel por el asesinato del hermano del exministro correísta José Serrano.

Asimismo, recientemente fue imputado dentro de la investigación por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, cuando fue acribillado a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias.

De acuerdo a la Fiscalía, Aguilar fue parte de la planificación del atentado contra Villavicencio al supuestamente instruir a Carlos Angulo (El Invisible) a que prepara la logística para su ejecución.

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Según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Lobo Menor estaba al frente de Los Lobos, organización vinculada con el mexicano , desde la captura en noviembre pasado en España de Wilmer Chavarría ('Pipo'), su padrastro y máximo líder de la banda.

Los Lobos es uno de los grupos del crimen organizado causantes de la peor crisis de violencia criminal de Ecuador, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, y a los que Noboa declaró desde hace más de dos años la guerra al catalogarlos como "terroristas".

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