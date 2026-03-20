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El exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa fue extraditado a , donde enfrenta cargos de narcotráfico, informaron las autoridades, un caso en el que el acusado promete salpicar a funcionarios del actual gobierno.

Gamboa, abogado de 49 años y exfiscal general adjunto, fue entregado por un juez a agentes antidrogas estadounidenses junto con su presunto socio, Edwin López Vega, alias "Pecho de rata", en medio de un vasto operativo de seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José.

Son los primeros costarricenses en ser extraditados, tras una reforma constitucional de 2025 que permitió extraditar a nacionales.

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Además, "son personas de alto perfil", por lo que "es un día histórico", destacó el fiscal general, Carlo Díaz, en declaraciones a la prensa en la terminal aérea.

Ministro durante la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014-2018), Gamboa partió con Vega, exconvicto por narcotráfico, en un avión custodiado por oficiales de la DEA con destino a Texas.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018), quien vestía camiseta roja y subió al avión con esposas y fuertemente escoltado, intentó impedir su extradición con recursos legales de última hora que fueron rechazados.

Previamente, un juez validó las garantías otorgadas por Estados Unidos de que -si es hallado culpable- no será condenado a más de 50 años de prisión, la pena máxima en Costa Rica.

La reforma constitucional autorizó la extradición por narcotráfico y terrorismo.

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