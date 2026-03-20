Más Información
Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial
Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte
EU investiga al presidente de Colombia, reporta el New York Times; indaga si Petro se reunió con narcotraficantes o les pidió donaciones
Convención Bancaria acuerda avanzar en la digitalización; buscan agilizar tiempos en casetas de cobro y gasolineras
Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala
Revelan gastos de producción de “La Moreniza”, podcast de Luisa Alcalde; difusión de ideales ha costado al menos 121 mil pesos
Alertan por bloqueos de la CNTE en inmediaciones de inmuebles de Paseo de la Reforma; SSC recomienda tomar precauciones
El exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico, informaron las autoridades, un caso en el que el acusado promete salpicar a funcionarios del actual gobierno.
Gamboa, abogado de 49 años y exfiscal general adjunto, fue entregado por un juez a agentes antidrogas estadounidenses junto con su presunto socio, Edwin López Vega, alias "Pecho de rata", en medio de un vasto operativo de seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José.
Son los primeros costarricenses en ser extraditados, tras una reforma constitucional de 2025 que permitió extraditar a nacionales.
Lee también Costa Rica cierra embajada en La Habana; pide a Cuba reducir su personal diplomático
Además, "son personas de alto perfil", por lo que "es un día histórico", destacó el fiscal general, Carlo Díaz, en declaraciones a la prensa en la terminal aérea.
Ministro durante la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014-2018), Gamboa partió con Vega, exconvicto por narcotráfico, en un avión custodiado por oficiales de la DEA con destino a Texas.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018), quien vestía camiseta roja y subió al avión con esposas y fuertemente escoltado, intentó impedir su extradición con recursos legales de última hora que fueron rechazados.
Previamente, un juez validó las garantías otorgadas por Estados Unidos de que -si es hallado culpable- no será condenado a más de 50 años de prisión, la pena máxima en Costa Rica.
La reforma constitucional autorizó la extradición por narcotráfico y terrorismo.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]