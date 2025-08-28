Miami.- Al menos seis personas murieron y 34 resultaron infectadas en lo que va de año en el estado de Luisiana (Estados Unidos), a causa de la bacteria ‘come carne’, lo que supone la cifra más alta de infecciones en una década, informaron las autoridades sanitarias estatales.

Los dos fallecimientos más recientes se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas, lo que elevó la cifra de muertes por esta bacteria (Vibrio vulnificus) a su nivel más alto en una década.

Los casos se dispararon recientemente en Luisiana, cuyo Departamento de Salud emitió un comunicado recientemente “instando a los residentes a tomar precauciones para prevenir la infección”.

La bacteria ‘come carne’ prolifera en aguas costeras salobres y puede transmitirse tanto por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, en particular ostras, como por el contacto con heridas abiertas durante el baño en el mar, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los expertos advierten que, aunque en la mayoría de los casos la infección provoca diarrea y vómitos, en otros puede derivar en complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia) o muerte del tejido alrededor de la herida (necrosis tisular), e incluso requerir amputaciones. Una de cada cinco personas infectadas fallece, de acuerdo con los CDC.

Las ostras vinculadas a los últimos decesos fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes locales y de Florida, precisaron las autoridades, y según el CDC no se puede saber si contienen la bacteria ‘come carne’ u otro germen peligroso a simple vista.

