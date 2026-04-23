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Los Ángeles, 23 abr.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha instruido a sus agentes a no ingresar a viviendas sin una orden judicial y limitar las detenciones en los tribunales de inmigración solo a extranjeros que tengan órdenes de deportación vigentes, según informó este jueves NBC.
Dos altos funcionarios del DHS aseguraron a la televisora que se han revertido algunas de las más polémicas estrategias de los agentes del ICE para cumplir con la campaña de deportaciones de la Casa Blanca.
Las fuentes informaron que los agentes han recibido instrucciones verbales de que ya no deben entrar en viviendas sin una orden judicial, una práctica criticada por defensores de los derechos civiles porque supuestamente viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra los registros y confiscaciones injustificados por parte del Gobierno.
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Además, los agentes de ICE también han reducido las detenciones hechas en los tribunales de inmigración, tras un cambio en la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump en febrero pasado.
El cambio se dio tras la ola de críticas, incluso de legisladores republicanos, tras los operativos migratorios en Minneapolis en enero pasado, que se saldaron con la muerte de dos estadounidenses, Alex Pretti y Nicole Renée Good, ambos de 37 años.
Tras las muertes, la Casa Blanca retiró de su cargo a la entonces secretaria del DHS Kristi Noem.
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Durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, el nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que exigiría a los agentes del ICE obtener órdenes judiciales antes de ingresar en los domicilios, revirtiendo así una política anterior más laxa.
Asimismo, propuso reorientar la colaboración de ICE con las policías, centrándose en la detención de indocumentados en las cárceles en lugar de realizar redadas comunitarias a gran escala.
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