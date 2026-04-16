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El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (), Todd Lyons, presentó este jueves su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de la Administración de Donald Trump.

La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de en un comunicado en el que se refirió al jefe de ICE como "un gran líder".

Mullin agregó que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, en el final de la primavera de Estados Unidos.

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Horas antes de conocerse su renuncia, Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas.

Medio centenar de migrantes detenidos por ICE han fallecido en sus centros en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Lyons estuvo al frente de ICE durante las redadas masivas ordenadas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde diferentes organizaciones de derechos humanos reportaron múltiples violaciones y en enero dos ciudadanos estadounidenses fallecieron por disparos de agentes migratorios en Mineápolis.

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Con la salida de Lyons, el puesto para dirigir la agencia queda vacante y desde la Administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado.

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desa/rmlgv

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