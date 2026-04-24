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Toronto. El consejero delegado de , Sam Altman, pidió disculpas a la localidad canadiense de Tumbler Ridge por no haber alertado a las autoridades sobre las señales preocupantes detectadas por la compañía en sus interacciones con la autora de la que el pasado febrero dejó ocho víctimas mortales en la comunidad.

En una carta fechada el 23 de abril y dirigida a la comunidad, Altman expresó sus “más profundas condolencias” a las familias de las y reconoció que la empresa no informó a las fuerzas del orden cuando detectó actividad alarmante en la cuenta de la autora del , que posteriormente fue cancelada.

El directivo admitió que esa omisión causó un “daño irreparable” a la comunidad, en referencia al tiroteo ocurrido el pasado 10 de febrero, en el que una joven de 18 años que sufría trastornos mentales mató a cinco niños, una profesora y a dos familiares antes de suicidarse.

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En el también resultaron heridas otras 27 personas, dos de ellas de gravedad.

"El dolor que su comunidad ha soportado es inimaginable. He estado pensando en ustedes a menudo durante los últimos meses", señaló el ejecutivo, quien también aseguró que está comprometido a encontrar formas para prevenir este tipo de tragedias, aunque no compartió detalles.

La carta fue difundida este viernes por el periódico de la comunidad canadiense, Tumbler RidgeLines, así como por David Eby, el jefe de Gobierno de la provincia de , donde se sitúa la localidad.

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Eby afirmó en sus cuentas sociales que, aunque la disculpa era necesaria, resulta “claramente insuficiente” ante la magnitud de la tragedia y sus consecuencias para la pequeña localidad del oeste de .

La misiva llega semanas después de que el Gobierno de la Columbia Británica confirmara que OpenAI había detectado meses antes del ataque interacciones inquietantes con su sistema , pero no las consideró lo suficientemente graves como para avisar a la Policía.

Tras la revelación, el ministro canadiense de , Evan Solomon, se reunió con los responsables del equipo de seguridad de OpenAI y con el propio Altman para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido.

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