Nueva York.- Las acciones del fabricante estadounidense de semiconductores AMD subieron 24% este lunes en Wall Street tras una jornada marcada por su acuerdo de computación con la empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI, creadora de ChatGPT.

Al cierre de la bolsa, AMD registró una subida del 23.66% respecto al viernes pasado, con sus acciones en 203.63 dólares y su capitalización en 267 mil 230 millones, lo que la sitúa como la trigésimo primera empresa más grande del mercado, pero lejos de las 'Big Tech'.

"Esta alianza es un paso importante en el desarrollo de la capacidad de procesamiento necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA", declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, tras conocerse la noticia.

AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año; y también proveerá a la empresa de Altman con 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de IA de "próxima generación" de OpenAI De acuerdo al comunicado, AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la compañía.

El primer tramo se adquiere con el primer despliegue completo de gigavatios, y se desbloquearán tramos adicionales a medida que OpenAI alcance los seis gigavatios y consiga los hitos técnicos y comerciales clave necesarios para el lanzamiento a gran escala.

El acuerdo supone un impulso para AMD, que se ha visto superada por su rival Nvidia en el último año, cuyas acciones han alcanzado cifras récord y erigida como la empresa más valiosa del mundo debido a la gran demanda de chips de procesamiento gráfico.

Esta alianza con AMD podría ayudar a aliviar la presión sobre las cadenas de suministro de toda la industria y reducir la dependencia de OpenAI de un solo proveedor.

OpenAI anunció hace casi dos semanas un acuerdo histórico de capital y suministro por 100 mil millones de dólares con Nvidia, consolidando el papel del gigante de los chips en el desarrollo de la próxima generación de modelos OpenAI.

Las acciones de Nvidia, competidora de AMD, bajaron 1.11% al cierre de la bolsa.

