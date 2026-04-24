La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la afluencia de visitantes a zonas arqueológicas del país se mantiene sin afectaciones, pese al reciente incidente ocurrido en Teotihuacán, el cual, dijo, fue un hecho aislado.

Destacó que, tras la reapertura del sitio, se registró una alta asistencia de turistas, incluso con filas desde antes del horario de acceso, lo que —afirmó— confirma el interés del público por estos espacios culturales.

“Va a mantenerse la visita a los sitios arqueológicos”, subrayó.

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Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Luego de dos días de permanecer cerrado tras el ataque armado, la zona arqueológica de Teotihuacán fue reabierta al público y recibió un total de mil 500 visitantes, un cifra que representa el 75 por ciento de la afluencia promedio registrada durante un miércoles.

Como parte de las medidas implementadas en el lugar, se colocaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),

Lesionados tras ataque se encuentran fuera de peligro: Sheinbaum

Sobre las personas lesionadas durante el incidente, Sheinbaum Pardo informó que todas han sido atendidas, varias ya regresaron a sus países de origen con apoyo de las autoridades mexicanas, mientras que quienes permanecen hospitalizadas se encuentran fuera de peligro y bajo seguimiento médico en coordinación con sus embajadas.

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La presidenta también indicó que, para reforzar la seguridad en los sitios más concurridos, se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional, particularmente en Teotihuacán y otras zonas arqueológicas del país.

Asimismo, detalló que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, trabaja en conjunto con autoridades del sector para fortalecer las medidas de seguridad en destinos turísticos, especialmente en espacios históricos.

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