Nueva York.- El director ejecutivo de , Sam Altman, informó a sus empleados que la compañía declaraba un "código rojo" para mejorar la calidad de , según un memorando interno al que tuvo acceso The Wall Street Journal y The Information.

Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la (IA).

Según la prensa especializada, a Altman le preocupa especialmente Google, que el mes pasado lanzó una nueva versión de Gemini, su modelo de IA, que superó a OpenAI en las pruebas comparativas del sector e impulsó las acciones del gigante de las búsquedas.

En el memorando Altman afirmó que la compañía retrasará iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse, para centrarse en mejorar ChatGPT.

Las mejoras de su chatbot se centran en funciones como: mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

Según el memorando, se realizará una llamada diaria a los encargados de mejorar el chatbot, y Altman alentó las transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo.

