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Brownsville, Texas. Pánico se generó entre padres de familia y alumnos de la escuela secundaria Simon Rivera Early College High School, de Brownsville, Texas, tras el reporte de un joven armado dentro de la institución.
Una llamada al 911 dio aviso de que un alumno amenazaba con disparar a compañeros y personal de la escuela.
Tras darse a conocer la noticia, los padres de familia se congregaron a las afueras de la secundaria y exigían a los oficiales de seguridad que se les brindara información precisa, ya que algunos de sus hijos aún se encontraban dentro del inmueble.
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"Salgan a decirnos algo, estamos desesperados, faltan por salir, aquí dicen algo y allá nos dicen otra cosa", exigía una de las madres de familia entre lágrimas mientras era consolada por otra mujer.
El alcalde de Brownsville, John Cowen, informó que la Policía respondió a este reporte de una posible amenaza de tirador activo.
"Los oficiales actuaron de inmediato, controlaron la situación y arrestaron al sospechoso antes de que escalara", indicó el funcionario en redes sociales.
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El alcalde dio a conocer que todos están a salvo y no se reportan heridos. Añadió que el Distrito Escolar Independiente de Brownsville colaboró para garantizar la seguridad de estudiantes y personal.
ss/mcc
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