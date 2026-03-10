Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la "primera refinería de petróleo estadounidense en 50 años en Brownsville, Texas". En un mensaje en Truth Social añadió que "¡ESTE ES UN ACUERDO HISTÓRICO DE 300 MIL MILLONES DE DÓLARES, EL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS, UN GRAN TRIUNFO para los trabajadores estadounidenses, la energía y la GRAN gente del sur de Texas!".
Destacó que "gracias a nuestros socios en India y a su mayor empresa privada de energía, Reliance, por esta tremenda inversión. Es gracias a nuestra Agenda de América Primero, la agilización de permisos y la reducción de impuestos, que hemos atraído miles de millones de dólares en acuerdos que regresan a nuestra nación".
Mencionó que "una nueva refinería en el puerto de Brownsville impulsará los mercados estadounidenses, fortalecerá nuestra seguridad nacional, impulsará la producción energética estadounidense, generará miles de millones de dólares en impacto económico y será LA REFINERÍA MÁS LIMPIA DEL MUNDO".
Dijo que "impulsará las exportaciones globales y generará millas de empleos y crecimiento, largamente esperados, en una región que lo merece. Así es como se ve el DOMINIO ENERGÉTICO ESTADOUNIDENSE".
