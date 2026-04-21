Jaslim Landaverde y su novio, Jalen Aybar, estaban pasando un día maravilloso en Teotihuacán. La pareja de Chicago había dado un paseo en globo aerostático temprano, donde vieron el amanecer. Más tarde, recorrieron la plaza arqueológica. Acababan de tomarse fotos en la pirámide de la Luna cuando comenzaron a oír disparos.

Landaverde y Aybar están entre los sobrevivientes del tiroteo que dejó como saldo una mujer canadiense muerta y 13 heridos, Landaverde entre ellos. La pareja contó su historia al diario Los Angeles Times.

El tirador, Julio César Jasso Ramírez, se quitó la vida al verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional.

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Aybar, de 26 años, es director de marketing; Landaverde, de 25, es dueña de una tienda. La pareja viajó a México para asistir a un concierto cerca de Teotihuacán.

Decidieron subir a la pirámide de la Luna y se tomaron unas fotos. De repente, empezaron los disparos. Vieron a una mujer que yacía tendida en el suelo, mientras un hombre con un cubrebocas negro se acercaba, sosteniendo una pistola en alto.

Aybar explicó al Times que él y su novia se acurrucaron en una cornisa de piedra mientras el atacante disparaba. Él le susurró a ella: “Tenemos que saltar. No podemos quedarnos aquí tirados”.

Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

La caída era de unos 4.5 metros a la plataforma de abajo. Landaverde detalló al medio estadounidense que pensó: “Si te pones de pie, vas a llamar la atención”. Así que, sin más ni más, saltaron.

En ese primer salto, no tuvieron problemas. Pero cuando saltaron a otra plataforma más baja, ella sintió un crujido y un dolor insoportable. Se había roto un pie.

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Aun así, con la fuerza que le dieron la adrenalina, y el miedo, confesó, dio dos saltos más antes de llegar finalmente al suelo, donde un amigo con el que viajaban la subió a sus espaldas. Buscaron refugio en un restaurante cercano.

Landaverde figura en la lista de 13 personas heridas que dio a conocer el Gabinete de Seguridad en México. Ella es una de seis estadounidenses que resultaron lesionados durante el tiroteo.

El gobierno mexicano afirmó que el tirador planeó su ataque, visitó varias veces la zona arqueológica y tenía un “perfil psicopático”. Las investigaciones revelan que se inspiró en la masacre de Columbine, Colorado, que ocurrió hace 27 años, justamente un 20 de enero.

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En el lugar del ataque se encontró una mochila donde el agresor llevaba la pistola de fabricación estadounidense que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles de calibre .38.

También llevaba "literatura, imágenes, manuscritos", según dijo el fiscal José Luis Cervantes.

Adam Lankford, criminólogo de la Universidad de Alabama, dijo a Los Angeles Times que internet ha favorecido la proliferación de grupos que idolatran a autores de tiroteos masivos.

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Este tipo de ataques han aumentado a nivel mundial, muchos de ellos, como parece ser el caso de Jasso Ramírez, inspirados por los tiroteos ocurridos en Estados Unidos.

“A veces, Estados Unidos tiene un producto, como los vaqueros o McDonald’s, que se globaliza y se pone de moda en todas partes. Es una idea un tanto espeluznante, pero lo mismo puede ocurrir con los comportamientos negativos, y eso es lo que muestran los datos que hemos recopilado”, aseguró Lankford al Times.

“Atacar un lugar emblemático”, como son las pirámides de Teotihuacán, añadió, “encaja con la idea de un ataque en busca de fama. Elegir un objetivo simbólico es una forma de garantizarse, casi con total seguridad, una mayor atención”.

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