Al grito de: “Venezuela, te queremos, por eso te defendemos”, un grupo de personas se manifestó para condenar la captura del presidente Nicolás Maduro por orden de Donald Trump. Desde el Ángel de la Independencia y frente a la antigua embajada de Estados Unidos en México, se concentraron para rechazar el “imperialismo” en América Latina.

Con una manta que enunciaba: “Por la unidad y la soberanía de nuestro América”, mencionaron y pidieron la liberación de diversos países que han sido oprimidos por otros gobiernos como: Colombia, Cuba, Nicaragua, Chile, Puerto Rico, El Salvador y la propia Venezuela.

Tal como lo hicieron en la Nueva Embajada de Estados Unidos en México, reprocharon la intervención de Donald Trump y lo acusaron de imponer un régimen imperialista en países latinoamericanos. Por Paseo de la Reforma, a las 14:30 horas, avanzaron con las consignas: “Los imperialistas, son los terroristas”, “defender a Venezuela, tarea de la clase obrera”, “libertad, libertad, a Maduro libertad” y “fuera yankees de América Latina, fuera sionistas de Palestina”.

Un grupo de personas se manifestó para condenar la captura del presidente Nicolás Maduro, desde el Ángel de la Independencia y frente a la antigua embajada de EU en México este domingo 4 de enero de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Con banderas de Venezuela y Palestina, y carteles con las frases: “fuera gringos de Venezuela”, “manos fuera del petróleo venezolano”, “si apoyas a Trump eres un hijo de puta”, avanzaron por la Ciudad de México hasta llegar al Antimonumento por Palestina, ubicado en el Hemiciclo a Juárez.

Durante la concentración, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos describió el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores como una agresión y una muestra clara del intento imperialista de apropiarse de los bienes naturales estratégicos de Venezuela, desestabilizar y aniquilar por la fuerza al gobierno legítimo y popular del presidente Maduro Moros para avanzar hacia la ocupación militar del territorio venezolano.

“No se trata de un hecho aislado, sino de una política histórica de saqueo, dominación y colonización que Estados Unidos ha impuesto sobre los pueblos de nuestra América. Es la reedición de la doctrina Monroe bajo una nueva forma de hegemonía imperial, ahora disfrazada de cooperación antidrogas y promoción de la seguridad hemisférica”, aseguró.

Rechazó las amenazas de Donald Trump a la soberanía y autodeterminación de Colombia, México, Nicaragua y Cuba. Y explicó que el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, constituye un crimen internacional, por lo que exigió la aparición con vida inmediata, el respeto a su integridad física y el cese inmediato a toda acción injerencista contra Venezuela.

“Afirmamos que atacar a Venezuela es atacar el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, a defender sus territorios y a construir proyectos soberanos sin tutelaje imperial. Llamamos a los pueblos del mundo, a los movimientos sociales y de derechos humanos a romper el silencio, a denunciar esta agresión y a movilizarse en defensa de la vida, la paz y la soberanía del pueblo venezolano”, dijo.

Mientras que la Unidad de las Izquierdas mencionó que la situación en Venezuela va a afectar a todo el mundo; por lo que es “necesario sentar proyectos alternativos al capitalismo”. Afirmó que lo que ofrece el imperialismo y Estados Unidos es una sociedad decadente, donde sus jóvenes están muriendo por causa del consumo de fentanilo, y al gobierno no le importa.

Por su parte, el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI también acompañó la protesta con las consignas: “Venezuela aguanta, México se levanta”, “Venezuela nos da, mensaje de dignidad”, Venezuela libre, la lucha sigue” y “no a la guerra, sí a la paz”. En la movilización también hubo cantos y palabras de aliento a venezolanos, así como exhortos a los gobiernos del mundo para que rechacen el injerencismo.

“Sin escrúpulo alguno, la delirante burguesía estadounidense vuelve a desempolvar viejos principios políticos, como la doctrina Monroe, para expandir su dominio sobre los ricos recursos de los países y esta región va más allá del petróleo venezolano. Es una estrategia para mantener el dominio imperialista de los Estados Unidos sobre su patio trasero. No es ninguna casualidad, pues esta intervención es reflejo de la crisis general que atraviesa el modo de producción capitalista”, acusaron.

Lamentaron que la base del capitalismo es la violencia, y la existencia del aparato estatal burgués es síntoma del antagonismo de clase. Por lo que, “la salida de estas agresiones queda en manos de la clase proletaria internacional con las armas en la mano luchando por la revolución socialista y por el estado obrero, esto es, luchar por la clase proletaria organizándose como clase dominante”.

