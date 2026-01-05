Los gobiernos de México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España se pronunciaron ayer en contra de la incursión militar estadounidense del sábado en Venezuela y de “cualquier intento de control” externo de los “recursos naturales o estratégicos” del país sudamericano.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de esos países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente” en territorio venezolano que culminaron con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Los países dijeron que estas acciones “contravienen principios fundamentales del derecho internacional” y constituyen un “precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y pone en riesgo a la población civil.

Asimismo, los países firmantes reiteraron que América Latina y el Caribe es una zona de paz, “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, y exhortaron a la unidad regional frente a acciones que pongan en riesgo la estabilidad. Señalaron que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, en las que se respete la voluntad del pueblo venezolano sin interferencias externas, y exhortaron a las Naciones Unidas a contribuir para apaciguar las tensiones y preservar la paz en la región.

Ante las declaraciones de Trump de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela durante la transición y “arreglará” la infraestructura petrolera venezolana, expresaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional” y amenaza la estabilidad política, económica y social del área.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que el Consejo Permanente del organismo se reunirá de manera extraordinaria para analizar la situación venezolana. La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, calificó la captura de Maduro como un “secuestro”, y el ataque estadounidense como “aberrante”.

Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros de la OEA, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, Albert Ramdin.

Ayer hubo una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sobre el ataque, que terminó sin consenso, según informaron algunas fuentes a la agencia EFE.

Por su parte, la Unión Europea abogó, en un comunicado, por “una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”. En el comunicado, firmado por la alta representante europea, Kaja Kallas, se pide “respetar el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro”.