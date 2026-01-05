Más Información

Ahora, Trump amenaza a Colombia y presiona a México; dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

...Mientras simpatizantes de Maduro se movilizan en El Ángel; reclaman su libertad

Los gobiernos de México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España se pronunciaron ayer en contra de la del sábado en y de “cualquier intento de control” externo de los “recursos naturales o estratégicos” del país sudamericano.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de esos países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente” en territorio venezolano que culminaron con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Los países dijeron que estas acciones “contravienen principios fundamentales del derecho internacional” y constituyen un “precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y pone en riesgo a la población civil.

Asimismo, los países firmantes reiteraron que América Latina y el Caribe es una zona de paz, “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, y exhortaron a la unidad regional frente a acciones que pongan en riesgo la estabilidad. Señalaron que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, en las que se respete la voluntad del pueblo venezolano sin interferencias externas, y exhortaron a las Naciones Unidas a contribuir para apaciguar las tensiones y preservar la paz en la región.

Ante las declaraciones de Trump de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela durante la transición y “arreglará” la infraestructura petrolera venezolana, expresaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional” y amenaza la estabilidad política, económica y social del área.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que el Consejo Permanente del organismo se reunirá de manera extraordinaria para analizar la situación venezolana. La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, calificó la captura de Maduro como un “secuestro”, y el ataque estadounidense como “aberrante”.

Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros de la OEA, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, Albert Ramdin.

Ayer hubo una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sobre el ataque, que terminó sin consenso, según informaron algunas fuentes a la agencia EFE.

Por su parte, la Unión Europea abogó, en un comunicado, por “una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”. En el comunicado, firmado por la alta representante europea, Kaja Kallas, se pide “respetar el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro”.

