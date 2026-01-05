Washington/Caracas.— La oposición venezolana reaccionó ayer a los planes del presidente estadounidense Donald Trump para el país sudamericano, y que —al menos de momento— los dejan totalmente al margen.

El opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España, aseguró que la captura de Nicolás Maduro, en un operativo realizado la madrugada del sábado, es “un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”, y reclamó respetar el triunfo que lo reivindica en las presidenciales de 2024.

Maduro fue detenido junto con su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos, y trasladado a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico y terrorismo. Su primera comparecencia está prevista para hoy al mediodía.

Lee también Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

La cúpula militar venezolana reconoció a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema, anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Trump dijo el sábado que su administración está en contacto con Rodríguez, insinuando que se trabajará con ella para la “transición” en el país sudamericano. Cuestionado sobre la oposición, encabezada por María Corina Machado y González Urrutia, Trump dijo que Machado no cuenta con el “apoyo y respeto” suficientes como para gobernar, a pesar de que Estados Unidos reconoció a González Urrutia como el ganador de las elecciones de 2024.

Ayer, luego de que el Supremo venezolano determinara que Rodríguez es la presidenta encargada, Trump, en una entrevista con The Atlantic, no rechazó la idea, aunque endureció el tono advirtiendo que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”.

Lee también Rechazan intervención de EU en Venezuela; seis países alertan riesgo a la soberanía tras detención de Maduro

Por la noche, en el Air Force One, Trump aseguró que Estados Unidos está “a cargo” en Venezuela y demandó a Rodríguez “acceso total al petróleo y otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”.

El mandatario también amenazó al presidente colombiano, Gustavo Petro, con una misión similar a la realizada en Venezuela, tras acusarlo de “producir cocaína”. Y de Cuba, dijo que “está a punto de caer”, al no poder recibir ya la ayuda petrolera venezolana.

Todo indica que Washington busca controlar la situación venezolana a distancia, sin forzar por el momento un cambio de régimen. El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, reforzó esa teoría al decir, a NBC News, que “vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”.

Lee también Distintas ONG piden a la ONU convocar a sesión extraordinaria sobre Venezuela; “la guerra no es una salida”, afirman

Si bien calificó a Machado como una persona “fantástica”, subrayó que “la realidad inmediata es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela”, y que Washington tiene “asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.

Sobre Delcy Rodríguez, Rubio dijo que “es alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro. Y sobre la posibilidad de nuevas elecciones en Venezuela, sentenció que “hablar de elecciones en Venezuela es prematuro”.

La postura estadounidense generó una reacción fuerte de González Urrutia, quien reclamó que “se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano” en los comicios de 2024. La normalización del país —dijo— sólo será posible cuando “se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas” y se respete “la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo”.

Lee también Papa León XIV pide paz en Venezuela tras detención de Maduro; reclama “garantizar la soberanía del país”

El opositor, que se proclamó “presidente de los venezolanos”, aseguró que la oposición que encabezan él y Corina Machado es “leal a Venezuela, a la democracia y al Estado de derecho”, y que cuentan con el “respaldo claro” de millones de venezolanos, en respuesta a los dichos de Trump. Por ello, recordó a las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad de Venezuela que “su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la república”.

Pero las Fuerzas Armadas dejaron claro que están con Rodríguez. Tras condenar lo que llamaron “cobarde secuestro” de Maduro, cuya liberación exigieron, expresaron en un comunicado leído por el ministro de Defensa, Padrino López, su respeto al fallo del Supremo que designó a la vicepresidenta chavista “para asumir, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente”.

Rodríguez encabezó ayer su primer consejo de ministros, en el palacio presidencial de Miraflores. Invitó al gobierno de EU a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”.