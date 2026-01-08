Más Información

Cajeme, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora emitió las fichas de recompensa de dos sujetos por el de tres personas, registrado el pasado primero de enero durante un baile popular en la localidad de Estación Corral, municipio de Cajeme.

Se ofrece por cada sujeto una recompensa de hasta 500 mil pesos, a quien o quienes proporcionen información que permita la localización de Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro, señalados como responsables de los hechos.

De acuerdo con las indagatorias, el ataque se encuentra vinculado a una confrontación entre .

Ficha de recompensa de Jesús Enrique Ávila (08/01/2026). Foto: Especial
En el evento resultaron privadas de la vida tres personas, uno era el objetivo prioritario y dos de sus presuntos colaboradores, además cinco personas resultaron lesionadas quienes actualmente se encuentran fuera de peligro.

Entre las acciones que se han realizado están diversos operativos y cateos que permitieron la detención de personas relacionadas con el caso, así como el aseguramiento de , armas, cargadores, equipo de comunicación, ropa táctica y un vehículo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a la localización de los prófugos y al esclarecimiento total de los hechos, garantizando confidencialidad a quienes aporten datos útiles.

Ficha de recompensa Edgar Duarte Montalvo (08/01/2026). Foto: Especial
