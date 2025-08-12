Más Información

¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?; esto se sabe

¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?; esto se sabe

Temporada de lluvias en CDMX; ¿qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Temporada de lluvias en CDMX; ¿qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

La Ciudad de México continúa sufriendo estragos por los cambios que se han presenciado en las últimas semanas, pues fuertes lluvias y tormentas eléctricas han provocado diversos incidentes.

Esto ha provocado que viviendas sufran graves daños, retrasos en el transporte público, accidentes, inundaciones de avenidas y calles, entre muchas otras cosas.

Lee también

¿Qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Las tormentas eléctricas son descargas de electricidad atmosférica que se producen de forma violenta, provocando la presencia de relámpagos que emiten un resplandor de luz en el cielo y truenos muchas veces demasiado fuertes.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) dio algunas recomendaciones sobre cómo actuar antes y durante una tormenta eléctrica.

Antes de la tormenta eléctrica:

  1. Infórmate sobre los avisos de tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
  2. Observa las nubes e identifica si son oscuras e imponentes.
  3. Evitar salir y permanecer dentro de un edificio o vivienda.
  4. Reconoce rayos y truenos distantes.
  5. Alberga a animales de campo y de compañía.

Lee también

Después de la tormenta eléctrica:

  1. Se sugiere abstenerse de visitar lugares elevados como cerros o montañas.
  2. Evita estar cerca de postes eléctricos, antenas, bardas metálicas, árboles y de paraguas que contengan metal.
  3. Evita estar en espacios abiertos.
  4. Puedes refugiarte en tu automóvil con el motor apagado.
  5. Aléjate y evita el contacto con el agua.

Estas instrucciones son necesarias para evitar accidentes debido a tormentas eléctricas que muchas veces causan la muerte.

También te interesará:

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses