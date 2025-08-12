Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Más Información
La madrugada de este 12 de agosto, la Ciudad de México y zonas del Estado de México fueron escenario de un espectáculo natural: una tormenta eléctrica que tiñó el cielo de destellos blancos y azules, acompañados de estruendos que resonaron por toda la urbe.
Por medio de la plataforma X, la cuenta @webcamsdemexico compartió las imágenes donde se aprecia una serie de rayos que provocó una gran iluminación en el cielo nocturno.
¿Qué es una tormenta eléctrica y por qué ocurre?
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las tormentas eléctricas se originan cuando masas de aire cálido y húmedo ascienden rápidamente, encontrándose con aire frío en niveles altos de la atmósfera. Esta interacción forma nubes de gran tamaño y densidad, conocidas como cumulonimbos, capaces de generar descargas eléctricas y, en ocasiones, lluvias torrenciales, granizo y ráfagas de viento intensas.
En esta ocasión, las condiciones meteorológicas en el Valle de México fueron ideales para que se desarrollara este fenómeno: humedad elevada, inestabilidad atmosférica y el ingreso de corrientes de aire frío en altura.
Recomendaciones de protección ante tormentas eléctricas
Ante la temporada de lluvias y tormentas, la SGIRPC recuerda a la población seguir medidas básicas de seguridad para prevenir accidentes:
- Evitar actividades al aire libre mientras dure la tormenta.
- No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales como la SGIRPC y el Servicio Meteorológico Nacional.
La dependencia también exhorta a no intentar captar imágenes desde zonas expuestas, ya que la prioridad debe ser resguardarse en un lugar seguro.
