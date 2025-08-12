Más Información

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras se registran hoy, 12 de agosto?; esto se sabe

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras se registran hoy, 12 de agosto?; esto se sabe

Pensión Bienestar 2025; razones por las que tu pago podría ser suspendido

Pensión Bienestar 2025; razones por las que tu pago podría ser suspendido

La madrugada de este 12 de agosto, la y zonas del Estado de México fueron escenario de un espectáculo natural: una tormenta eléctrica que tiñó el cielo de destellos blancos y azules, acompañados de estruendos que resonaron por toda la urbe.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @webcamsdemexico compartió las imágenes donde se aprecia una serie de rayos que provocó una gran iluminación en el cielo nocturno.

¿Qué es una tormenta eléctrica y por qué ocurre?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las tormentas eléctricas se originan cuando masas de aire cálido y húmedo ascienden rápidamente, encontrándose con aire frío en niveles altos de la atmósfera. Esta interacción forma nubes de gran tamaño y densidad, conocidas como cumulonimbos, capaces de generar descargas eléctricas y, en ocasiones, lluvias torrenciales, granizo y ráfagas de viento intensas.

Lee también:

En esta ocasión, las condiciones meteorológicas en el Valle de México fueron ideales para que se desarrollara este fenómeno: humedad elevada, inestabilidad atmosférica y el ingreso de corrientes de aire frío en altura.

Recomendaciones de protección ante tormentas eléctricas

Ante la temporada de lluvias y tormentas, la SGIRPC recuerda a la población seguir medidas básicas de seguridad para prevenir accidentes:

  • Evitar actividades al aire libre mientras dure la tormenta.
  • No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales como la SGIRPC y el Servicio Meteorológico Nacional.

Lee también:

La dependencia también exhorta a no intentar captar imágenes desde zonas expuestas, ya que la prioridad debe ser resguardarse en un lugar seguro.

La dependencia también exhorta a no intentar captar imágenes desde zonas expuestas, ya que la prioridad debe ser resguardarse en un lugar seguro. Foto: Captura de pantalla en X
La dependencia también exhorta a no intentar captar imágenes desde zonas expuestas, ya que la prioridad debe ser resguardarse en un lugar seguro. Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses