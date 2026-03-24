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Culiacán, Sin a 24 de marzo. - En la ceremonia universitaria solemne las investigadoras Anni Pardo Cemo y , recibieron el grado del doctorado Honoris Causa por su destacada e invaluable contribución a la sociedad, con estudios en las áreas de biología y en las áreas de la salud.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del , de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que estuvo presente el gobernador, Rubén Rocha Moya, se destacó la contribución de ambas investigadoras, las cuales han contribuido a lo largo de su carrera a la formación de nuevos científicos mexicanos y de otras latitudes.

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En su participación en el evento, el ejecutivo estatal citó que al honrar la universidad a Anni y Rosaura, se honra a sí misma y continúa con la tradición de reconocer a mujeres y hombres en el campo de la ciencia, la cultura y las humanidades han creado y recreado el saber que contribuyen a un mejor futuro.

Investigadoras reciben el grado del doctorado Honoris Causa. Foto: Especial.
Investigadoras reciben el grado del doctorado Honoris Causa. Foto: Especial.

, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que estas dos mujeres son mexicanas sobresalientes por su inteligencia e inspiradoras por su tenacidad, liderazgo y calidad moral.

Destacó que ahora más que nunca, la ciencia y la sociedad deben evolucionar juntas, haciendo simbiosis permanente y nutrirse en una incesante retroalimentación, de proyectos, necesidades y descubrimientos y aspiraciones, desarrollo y desafíos.

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dmrr/cr

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