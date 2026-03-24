Culiacán, Sin a 24 de marzo. - En la ceremonia universitaria solemne las investigadoras Anni Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, recibieron el grado del doctorado Honoris Causa por su destacada e invaluable contribución a la sociedad, con estudios en las áreas de biología y en las áreas de la salud.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del Campus Rafael Buelna, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que estuvo presente el gobernador, Rubén Rocha Moya, se destacó la contribución de ambas investigadoras, las cuales han contribuido a lo largo de su carrera a la formación de nuevos científicos mexicanos y de otras latitudes.

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En su participación en el evento, el ejecutivo estatal citó que al honrar la universidad a Anni y Rosaura, se honra a sí misma y continúa con la tradición de reconocer a mujeres y hombres en el campo de la ciencia, la cultura y las humanidades han creado y recreado el saber que contribuyen a un mejor futuro.

Investigadoras reciben el grado del doctorado Honoris Causa. Foto: Especial.

Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que estas dos mujeres son mexicanas sobresalientes por su inteligencia e inspiradoras por su tenacidad, liderazgo y calidad moral.

Destacó que ahora más que nunca, la ciencia y la sociedad deben evolucionar juntas, haciendo simbiosis permanente y nutrirse en una incesante retroalimentación, de proyectos, necesidades y descubrimientos y aspiraciones, desarrollo y desafíos.

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