Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a una persona en la playa el Malecón en San Felipe, Baja California.

Esta acción se efectuó durante recorridos de vigilancia en el marco de la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, cuando se observó a una persona con dificultad para salir del mar se activaron los protocolos de auxilio y los navales realizaron el rescate.

El turista recibió atención médica por parte de integrantes de Sanidad Naval y Brigadas de rescate locales, fue trasladado al Centro de Salud de esta localidad y se reporta estable.

Marina rescata a dos turistas en playas de Baja California y Oaxaca (05/04/2026). Foto: Especial

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En tanto en Huatulco, Oaxaca, los navales recibieron un reporte que una persona presentaba dificultades para salir del mar debido a las condiciones en inmediaciones de Playa Magueyito.

Los uniformados activaron el operativo, trasladándose al lugar de los hechos y desplegaron nadadores de rescate en la zona.

Los efectivos lograron poner a salvo a un hombre de 22 años, originario de Puebla, quien fue auxiliado y se le proporcionaron primeros auxilios en el lugar.

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Asimismo, fue trasladado a la Capitanía de Puerto de Bahías de Huatulco, para su valoración médica en la clínica más cercana.

La Semar resaltó que estas acciones se realizan en el marco de la Operación Salvavidas Semana Santa 2026, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia a los vacacionistas que visitan los principales destinos turísticos del país.

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Marina rescata a dos turistas en playas de Baja California y Oaxaca (05/04/2026). Foto: Especial

La dependencia llamó a la población en general y al turismo nacional y extranjero a extremar precauciones ante la presencia de mar de fondo, fenómeno que ocasiona oleaje elevado, corrientes de retorno y condiciones adversas en el mar.

También exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal salvavidas, evitar introducirse al mar cuando se presente oleaje elevado o banderas de advertencia, no nadar en zonas no vigiladas, mantener especial vigilancia en menores de edad, así como atender los avisos emitidos por las autoridades marítimas y de Protección Civil.

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