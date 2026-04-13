En un comunicado, Petróleos de México (Pemex) informó que el personal de Deer Park en Houston, Texas, contuvo un derrame de diésel registrado en las instalaciones portuarias por barcos privados.

De acuerdo con Pemex, el derrame ocurrió en el muelle de la refinería y fue provocado por la interacción de dos barcos mientras uno era abastecido con diésel y el otro acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

Por lo que la refinería de Deer Park activó los protocolos y dio aviso a las autoridades correspondientes a través de Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias (CAER) nivel 3, por lo que mantienen una estrecha comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG).

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La empresa estimó que las reparaciones y limpieza total durarán aproximadamente dos días; además, mencionaron que actualmente no hay impacto en el canal de navegación.

¿Qué pasó en la refinería de Pemex en Deer Park?

El domingo 12 de abril, la refinería de Pemex Deer Park declaró que se produjo un derrame de diésel en el Canal de Navegación de Houston, y en el mismo momento fue identificado el origen de la fuga.

Todos los organismos pertinentes han sido notificados de la situación. Pemex Deer Park añadió que "por el momento, no tenemos constancia de que se haya producido ningún impacto en la comunidad circundante ni en nuestras industrias vecinas”.

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"Nuestros equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar la zona afectada. Se espera que las operaciones de limpieza continúen durante los próximos días", declaró un portavoz de Pemex en el comunicado difundido por ABC13. "Estamos realizando pruebas continuas en el emplazamiento, además de la vigilancia de la línea de valla. La vigilancia continuará como medida de precaución. Las operaciones en el emplazamiento siguen con normalidad", añadió.

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