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Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos la tarde de este lunes frente a un establecimiento ubicado en la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.
El ataque ocurrió en el cruce de Avenida Acueducto de Guadalupe y calle Las Dunas, frente al negocio con razón social Mahalo Acueducto, donde la víctima circulaba a bordo de una camioneta tipo van color blanco.
De acuerdo con los primeros reportes policiacos, dos hombres armados que viajaban en una motocicleta interceptaron al conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones directamente contra la unidad. Los disparos alcanzaron al hombre, quien perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.
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Testigos señalaron que tras la agresión, los responsables escaparon de inmediato a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido, mientras vecinos y comerciantes de la zona alertaron a los servicios de emergencia.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del crimen e iniciar la búsqueda de los agresores en calles aledañas.
Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de varios indicios balísticos que quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.
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Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades analizan cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar a los responsables del ataque.
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