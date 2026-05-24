Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de suspensión de actividades en el inmueble, ubicado en Allende 74 de la colonia Centro de la Ciudad de México, que sufrió un derrumbe el viernes pasado.

De acuerdo con los reportes, la estructura que se vino abajo correspondía a una barda de aproximadamente 25 metros de largo, seis metros de altura y 40 centímetros de espesor.

Por lo anterior, personal de la Dirección General de Gobierno de la alcaldía, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), llevó a cabo una visita de verificación en materia de Protección Civil para revisar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos al interior del inmueble.

Suspenden actividades en inmueble colapsado de Centro CDMX; detectan irregularidades. Foto: Especial.

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En un comunicado, la alcaldía Cuauhtémoc informó que en dicha inspección se detectó que los responsables no exhibieron documentación obligatoria como Programa Interno de Protección Civil, póliza de seguro contra daños a terceros y otras medidas mínimas de seguridad requeridas para este tipo de intervenciones.

En ese sentido, la autoridad local determinó imponer la suspensión de actividades y colocó los sellos correspondientes para evitar riesgos adicionales.

En tanto, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que la prioridad de la administración es salvaguardar la integridad de los vecinos, trabajadores y personas que transitan por la zona, por lo que cualquier obra deberá cumplir con la normatividad vigente.

Asimismo, informó que previo al incidente no existían reportes ingresados al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) relacionados con posibles riesgos en este inmueble; sin embargo, reiteró que la alcaldía mantendrá atención permanente a los reportes vecinales.

dmrr