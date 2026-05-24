Autoridades capitalinas aseguraron cuatro vehículos: uno con reporte de robo en Ecatepec, Estado de México, una camioneta color negro con placas sobrepuestas, un vehículo compacto sin placas, así como otra camioneta y un camión tipo torton.

En el cateo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional, también hallaron placas de circulación con reporte de robo, una de Ecatepec y otra de Nezahualcóyotl.

Autoridades capitalinas aseguran vehículos y autopartes; hallan unidad robada de Ecatepec. Foto: Especial.

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La SSC indicó que de igual manera se encontraron cuatro llantas, la tapa de una cajuela, y en todo el patio había diversas autopartes de diferentes tipos de vehículos, así como herramientas, gatos hidráulicos, tanques de gas, asientos de vehículos, lonas y contenedores.

Todo ello fue hallado en un predio ubicado en las calles Camino de la Liga y Camino Sur, en la colonia Campestre, tras las indagatorias y el mandamiento judicial para intervenir en el inmueble.

Por lo anterior, todo lo asegurado y el lugar que fue sellado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien continuará con las investigaciones del caso.

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