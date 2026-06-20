El pasado jueves 28 de mayo, en el marco del Día de la Higiene Menstrual, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que la "menstruación digna" sea un derecho constitucional.

De acuerdo con la organización civil Mexicanos Primero, en la Ciudad de México hay 869 mil 454 niñas y adolescentes en educación primaria, secundaria y preparatoria, de las cuales 50.57 por ciento vive en hogares con ingresos por debajo del promedio nacional, lo que complica el acceso constante a productos de higiene menstrual.

Pero, ¿qué significa que la CDMX haya catalogado como derecho constitucional la menstruación digna? En entrevista con EL UNIVERSAL, especialistas analizan sus implicaciones y pendientes.

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La menstruación digna llega al Congreso capitalino

Durante su ponencia, Valentina Batres Guadarrama, una de las diputadas que impulsó la iniciativa, explicó que las reformas implican que las autoridades instrumenten acciones y políticas públicas multisectoriales en salud, educación, servicios sociales e infraestructura, por lo que propuso:

Campañas mediáticas para desmitificar la menstruación y promover información basada en evidencia.

y promover información basada en evidencia. Programas escolares integrales de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género, y protocolos antibullying menstrual en las escuelas.

con perspectiva de género, y en las escuelas. Talleres en centros de salud en los que se entreguen productos con información sobre salud reproductiva.

Incluir a los hombres en los procesos educativos relacionados con la gestión menstrual.

La iniciativa fue de las diputadas Valentina Valia Batres Guadarrama, Xóchitl Bravo Espinosa, Miriam Valeria Cruz Flores, Leonor Gómez Otegui y Cecilia Vadillo Obregón, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, y la legisladora Erika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT). | Foto: Especial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Anahí Rodríguez Martínez, fundadora de la colectiva “Menstruación Digna México”, señaló que no se puede hablar de una “igualdad sustantiva si no tienes en consideración que un proceso fisiológico es un obstáculo para acceder a los mismos derechos”.

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Y es que de acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre gestión menstrual elabrada por la colectiva en conjunto con Unicef y Essity, 2 de cada 10 mujeres faltan al trabajo a causa de la menstruación, así como 4 de cada 10 niñas se ausentan de la escuela.

Rodríguez Martínez destacó que cuando empezó la colectiva, no había datos al respecto, lo cual era un problema porque “no podían exigir políticas públicas”, y señalar que la menstruación era causa de ausentismo escolar, sin cifras.

Es por eso que -dijo- espera que algún día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tome la gestión menstrual en sus indicadores, como se realiza en Colombia.

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Señaló que, si bien el establecimiento en la Constitución capitalina es un gran avance para empezar a accionar políticas públicas, “otra cosa es el verdadero acceso a tener una menstruación digna”.

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¿Cuáles son los efectos legales?

En entrevista con El Gran Diario de México, la abogada Regina De Lira Molina destacó que, el hecho que la menstruación digna sea “reconocida en el máximo nivel normativo de la Ciudad de México”, da la obligación a las autoridades de darle cumplimiento y también se puede exigir que se garantice.

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Uno de los efectos más importantes del reconocimiento en la Constitución de la CDMX es que las personas menstruantes pueden recurrir al amparo.

“Si se realiza un acto de omisión o que vulnere el derecho a ejercer y vivir la menstruación en condiciones dignas y libres de violencia, discriminación, seguras e informadas, se puede interponer un amparo, ya sea contra la autoridad o el acto que se realizó”, detalló la jurista.

Subrayó que el derecho a la menstruación digna está ligado al principio de la no regresión de los derechos humanos, es decir, al garantizarse y reconocerse “en un futuro, otras personas legisladoras no podrán retrotraer o eliminar el derecho garantizado para la población capitalina”.

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Que la menstruación digna sea “reconocida en el máximo nivel normativo de la Ciudad de México”, da la obligación a las autoridades de darle cumplimiento y también se puede exigir que se garantice. | Foto: especial.

La abogada explicó que, para establecer el derecho en la Constitución de la CDMX, el Congreso capitalino aprobó las reformas a los artículos 6, "Ciudad de libertades y derechos", donde “ya reconoce que niñas, mujeres y personas menstruantes tienen el derecho a vivir el proceso biológico en condiciones dignas, seguras, informadas, libres de violencia y discriminación motivadas por género y estereotipos”.

Así como el artículo 9 "Derechos sociales", donde aclara que se incorpora el mandato para que las autoridades fomenten de manera progresiva y armónica el derecho a la menstruación digna, es decir, “se debe establecer un piso mínimo en el que el gobierno tiene que implementar acciones e ir avanzando poco a poco hasta que se garantice por completo”. Mientras que lo armónico se refiere a que avance en las otras áreas relacionadas, como salud, educación e infraestructura.

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“Si no hay una asignación de presupuesto, queda en letra muerta”, aseguró la activista Anahí Rodríguez.

Por su parte, De Lira Molina, señaló que anualmente se aprueban las leyes de ingresos y egresos de la federación, donde se establece el presupuesto para el ejercicio fiscal. Así que, “cada año, se debe aprobar un presupuesto específico para garantizar las acciones que lleven a la menstruación digna”.

Educación menstrual

El 2 de junio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para incorporar "la salud menstrual" a los programas de estudio de primarias y secundarias. Para ello, también se avaló modificar la Ley de Educación de la Ciudad de México, con el propósito de que los planes de estudio consideren la perspectiva de expertos en salud menstrual y derechos reproductivos.

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A su vez, la Secretaría de Educación Metropolitana promoverá iniciativas de concienciación de salud menstrual y derechos reproductivos para los educadores y el personal administrativo.

Diputados locales incluyen salud menstrual en los planes y programas de estudio de la CDMX. Foto: Especial.

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Anahí Rodríguez Martínez destacó que, desde su experiencia como consultora de género y con la colectiva, ha ayudado a implementar programas de educación menstrual; sin embargo, considera que previamente debe haber una capacitación obligatoria a todo el personal docente, para que aprendan a abordar el tema sin estigmas, pues no importa qué tan bien explicado esté el tema en los libros del texto, “si los educadores no se sienten preparados, omiten la lección”.

“La charla de la menstruación no es una charla, deben ser varias, una puerta abierta”, enfatizó la especialista quien señaló que el espacio a la conversación debe mantenerse disponible, pues “a lo mejor la niña hoy no tuvo la duda, pero en 3 meses sí”.

Advierte que 7 de cada 10 niñas desconocen el tema cuando llega su primera menstruación, y el 50% se informa al respecto en redes sociales, según la encuesta nacional sobre gestión menstrual. “Pueden encontrar un grandioso TikTok que te explique perfecto u otro que hable con estigmas, tabúes”, asevera.

7 de cada 10 niñas desconocen el tema cuando llega su primera menstruación, y el 50% se informa al respecto en redes sociales, según la encuesta nacional sobre gestión menstrual. | Foto: Especial.

La activista puntualiza que, aunque por el momento sea un derecho local, se requiere apoyo interinstitucional, por ejemplo, entre las secretarías de salud y educación: “Está superbien que una niña no necesite un justificante para faltar si tiene cólicos, pero si falta cada mes por dolores muy intensos, ya es un problema de salud”.

La abogada Regina de Lira explicó que, para que se delimiten jurídicamente las atribuciones de cada entidad, es necesario que se reformen las leyes secundarias y sus reglamentos: “Ya con eso tú puedes identificar si es un tema de educación, un área distinta o si es en conjunto”, señaló.

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Recomendaciones

Entre las acciones para la implementación de la menstruación digna, Anahí Rodríguez sugiere que se lleve a cabo una campaña mediática masiva a favor de la menstruación, que visibilice que “para muchas personas es un obstáculo de acceso a la menstruación digna”, así como la posterior gratuidad de los productos y la educación menstrual.

Entre las acciones para la implementación de la menstruación digna se espera llegar a la gratuidad de productos de higiene menstrual. | Foto: Especial.

La consultora en género recomendó a las autoridades basarse en el estado de Jalisco, pues desde hace aproximadamente 3 años, la entidad implementó una política de menstruación digna con evaluación pública.

“Si buscas ‘menstruación digna Jalisco’, llegas al sitio web con los archivos de evaluación de la política pública, el presupuesto”, por ello, sugirió realizar un conversatorio con ellos “para ver qué funcionó y qué replicar en la CDMX”.

“El establecimiento de la menstruación digna en la Constitución de la Ciudad de México es un precedente para que también a nivel federal se pueda hacer a lo mejor una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ojalá tengamos más estados que se vayan sumando a reformar sus constituciones internas para reconocer este derecho”, finalizó la abogada Regina de Lira.

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JACL/cr