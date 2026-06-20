La madrugada de este sábado se registró una presunta riña dentro de un bar ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos más detenidas, una de ellas fue llevada a un nosocomio lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), varias personas comenzaron a discutir dentro del establecimiento ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco.

Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.

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Luego del análisis de las cámaras de vigilancia en el lugar, una mujer fue detenida por haber ocultado el arma usada por uno de los agresores. Foto: Especial.

A su llegada, paramédicos encontraron a cuatro personas sin vida, así como a un hombre que estaba herido en una pierna, quien fue señalado como quien habría disparado, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia de policías.

Además, tras el análisis de las cámaras de vigilancia en el lugar, una mujer señalada de haber ocultado el arma usada por uno de los agresores fue detenida afuera del bar.

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La mujer ya fue presentada ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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