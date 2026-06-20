El gobierno capitalino presentó las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México, competencias que se celebrarán el próximo 12 de julio y 30 de agosto, respectivamente.

La nueva ruta del Medio Maratón iniciará en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez; avanzará hacia el Monumento a la Revolución y posteriormente se incorporará a Paseo de la Reforma rumbo al Bosque de Chapultepec.

En su tramo final, las y los corredores transitarán por Fernando Alencastre y la Calzada Chivatito para concluir en el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

Se presentó las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México. Fotos: Especiales

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Crece convocatoria: se prevé asistencia récord

La convocatoria de las carreras más importantes de la capital mantiene una tendencia al alza. Para el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, los 30 mil folios disponibles se agotaron en pocas horas, lo que llevó al anuncio de una ampliación de 5 mil registros adicionales. Al momento de darse a conocer la medida, más de la mitad de esos nuevos lugares ya habían sido solicitados por corredoras y corredores interesados en formar parte de la competencia.

El crecimiento también se refleja en el Maratón de la Ciudad de México. Tras registrar una participación superior a las 30 mil personas en su edición anterior, para este año se prevé una asistencia récord que confirme el momento de auge que vive el atletismo recreativo en la capital del país.

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En representación de la jefa de Gobierno, el secretario de Deporte, Javier Hidalgo, destacó que las playeras y medallas de ambas competencias representan mucho más que un recuerdo de participación, ya que simbolizan el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la determinación de miles de personas que durante meses se preparan para alcanzar una meta personal.

En representación de la jefa de Gobierno, asistió el secretario de Deporte, Javier Hidalgo. Foto: Especial

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Señaló que México es actualmente el país con la mayor proporción de personas que corren o trotan entre las naciones analizadas, al alcanzar una cifra equivalente al 24 por ciento de su población, reflejo del crecimiento que vive el atletismo recreativo y de la consolidación de una cultura deportiva cada vez más arraigada entre la ciudadanía.

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