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Toluca, Estado de México.- Respecto a la denuncia por parte de una reportera en contra del Secretario del Ayuntamiento de Toluca por abuso sexual, durante la cobertura del evento “Chorizo Fest Futbolero 2026”, el Gobierno Municipal de Toluca informa que ha tomado conocimiento de la situación y dará seguimiento con seriedad, sensibilidad y respeto a los procedimientos correspondientes.
El Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, instruyó a las áreas competentes de la administración municipal a mantenerse atentas al caso, brindar el acompañamiento que se encuentre dentro de sus atribuciones y colaborar, en caso de ser requerido, con las instancias encargadas de revisar y esclarecer los hechos.
Como parte de esta atención, la Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, Celfa Vázquez González, establecerá comunicación institucional con la colaboradora de un medio de comunicación local, y pondrá a su disposición acompañamiento jurídico y de todas las instancias, con absoluta confidencialidad, respeto, sensibilidad y perspectiva de género.
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Al mismo tiempo, esta administración actuará con apego a la legalidad, permitiendo que sean las autoridades correspondientes quienes revisen los hechos, determinen lo conducente y, en su caso, establezcan las responsabilidades conforme a derecho.
¿Qué es la menstruación digna y por qué ya es un derecho constitucional en la CDMX? aquí te explicamos
vr/cr
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