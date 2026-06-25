La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves en toda la Ciudad de México.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de 15 y 29 mm y posible caída de granizo entre las 18:10 y las 22:00 horas, de este 25 de junio.

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CDMX en alerta amarilla por fuertes lluvias este 25 de junio; hay probable caída de granizo. Foto: Especial.

Recomendaciones

Por ello, se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.



Once alcaldías de CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo este 25 de junio. Foto: Valente Rosas

Números de emergencia

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos

911

555658-1111 de Locatel

555683-2222 de la SGIRPC.

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