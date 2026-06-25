Metrópoli | 25-06-26 | 14:54 | Actualizada | 25-06-26 | 14:54 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves en toda la .

Lo anterior porque se pronostica lluvia de 15 y 29 mm y posible entre las 18:10 y las 22:00 horas, de este 25 de junio.

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CDMX en alerta amarilla por fuertes lluvias este 25 de junio; hay probable caída de granizo. Foto: Especial.
CDMX en alerta amarilla por fuertes lluvias este 25 de junio; hay probable caída de granizo. Foto: Especial.

Recomendaciones

Por ello, se recomienda a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Once alcaldías de CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo este 25 de junio. Foto: Valente Rosas
Once alcaldías de CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo este 25 de junio. Foto: Valente Rosas

Números de emergencia

Ante , comunicarse a los teléfonos

  • 911
  • 555658-1111 de Locatel
  • 555683-2222 de la SGIRPC.

dmrr/cr

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