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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves en toda la Ciudad de México.
Lo anterior porque se pronostica lluvia de 15 y 29 mm y posible caída de granizo entre las 18:10 y las 22:00 horas, de este 25 de junio.
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Recomendaciones
Por ello, se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Números de emergencia
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos
- 911
- 555658-1111 de Locatel
- 555683-2222 de la SGIRPC.
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dmrr/cr
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