Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía, expresó que México deberá atender las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá respecto al TMEC, pues todavía es dependiente de otros países en materia farmacéutica, electrónica y de Inteligencia Artificial.

“El Tratado ha sido probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo, pero bueno, tienen sus legítimas preocupaciones y si lo que queremos hacer es que el Tratado siga vigente y amplíe sus alcances, tenemos que atender las preocupaciones legítimas que cada quien está planteándose en la mesa y buscar cuál es el espacio de cooperación que tenemos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio, el funcionario explicó que México debe escuchar las preocupaciones de ambos países para así garantizar la certidumbre y afrontar la inversión de los próximos 10 años, luego de que ayer los tres países acordaran mantener el TMEC hasta 2036.

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“Dialogando, presentando argumentos, presentando información, con perseverancia, sangre fría y cabeza fría también, como nos ha indicado la presidenta, es que se ha ido construyendo este diálogo. Por eso ha habido tantas rondas de conversaciones. Y a lo que llegamos ayer, desde nuestro punto de vista, pues era uno de nuestros objetivos principales que no se retirara Estados Unidos del Tratado”, indicó.

En ese sentido, el secretario de Economía recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el TMEC debe modificarse o ya no seguir vigente, por lo que el diálogo trilateral busca favorecer la producción a través de revisiones anuales, las cuales, dijo, será su tarea que tengan éxito y no afectarán el contenido del Tratado.

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“Formamos junto con los Estados Unidos y Canadá el núcleo, el espacio económico más importante del mundo. México es el principal cliente de Estados Unidos, vamos a decirlo así, somos los que más importamos productos de Estados Unidos y Estados Unidos tiene un interés estratégico de que a México le vaya bien. Entonces, pensaría que en la medida en que tenemos una relación cercana y que estamos informando los avances que tenemos en aquello que les preocupa, pues tienes también acotado cuál es el escenario para hacer revisión”, aseguró.

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En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el valor del peso no cambió luego de la reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá: “Ahora en realidad, como bien dice el secretario Economía, en realidad no hubo un cambio, se esperaba por todos que se fuera la posición de Estados Unidos y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, dijo al destacar que el dólar se cotizó en 17.54 pesos.

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