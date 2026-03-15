Los Pumas, con mucha garra, rescataron el empate (2-2) ante Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario y sumaron un punto más que valioso.

Además, el equipo de Efraín Juárez evitó que la Máquina tuviera un regreso de ensueño a CU, donde vivió grandes momentos en 2025.

A pesar de estar jugando con un futbolista menos, por la expulsión de Nathan Silva, el conjunto universitario no bajó los brazos y lucho hasta el final, con la firme convicción de no perder un partido tan importante.

Los del Pedregal supieron cómo reaccionar y vinieron de atrás, sin importa que la diferencia era de dos goles. Demostraron ese ADN que caracteriza a esta institución.

Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez consiguieron la ventaja para la escuadra celeste. Antes de que finalizara el primer tiempo, todo parecía indicar que sería una noche redonda.

Sin embargo, Juninho Vieira no desaprovechó un penalti y acortó las distancias. El brasileño devolvió la ilusión en el Olímpico Universitario.

La pena máxima fue polémica e, incluso, en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón habló al respecto y criticó el trabajo de árbitro central porque considera que nunca existió falta sobre Guillermo Martínez.

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Después de dicha acción, vino otra jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido: la expulsión por doble tarjeta amarilla de Nathan Silva.

No obstante, los Pumas no permitieron que la diferencia numérica influyera y presionaron en la ofensiva para buscar la anotación que les permitiera igualar el encuentro.

Con un centro preciso de Rodrigo López, la presión de Uriel Antuna y el error de Andrés Gudiño, se combinaron para que Willer Ditta mandar el balón adentro de su propia portería.

De esta manera, el Cruz Azul dejó escapar la victoria y se tuvo que conformar con un empate que le supo a derrota.

Mientras que el conjunto de Efraín Juárez se llevó un punto más que necesario y se quedó con un sabor a triunfo.

Luego de la igualada entre dos equipos que son candidatos a ser protagonistas en la Liguilla del futbol mexicano, las redes sociales explotaron con las imágenes más divertidas.

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