México apunta a dos medallas en Flag Football en Los Ángeles 2028

Desde que el Flag Football fue confirmado como deporte olímpico y se fijó su debut en Los Ángeles 2028, el panorama internacional de la disciplina adquirió una nueva dimensión, y México levantó la mano de inmediato como una de las potencias llamadas a ser protagonista.

Con una tradición consolidada y resultados que lo respaldan, el país no solo aspira a clasificar, sino a instalar a sus selecciones varonil y femenil entre las favoritas al podio.

Esa ambición no es casual ni reciente: se alimenta de años de dominio y de un presente competitivo que mantiene firme la convicción dentro del grupo. Jugadoras y jugadores comparten una visión común que también encabeza Fernando Alfaro, head coach de ambos combinados, quien ha sido claro en el objetivo.

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En la antesala del Campeonato Mundial en Alemania —torneo clave en el camino rumbo a la justa olímpica— el estratega reiteró la exigencia interna: México debe llegar a Los Ángeles no solo a competir, sino con la obligación de conquistar dos preseas.

"Estar en unos Juegos Olímpicos es un plus, el sueño de todos. El estar ahí nos permite saber la responsabilidad que tenemos como país, ya que es obligación ganar dos medallas en un deporte de conjunto. Tenemos presión todo el tiempo, pero es por ganar y querer hacer las cosas de la mejor manera", mencionó.

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Alfaro, quien junto con ambos representativos viajará a Europa para afrontar un par de duelos de preparación en España durante la primera semana de mayo, recalcó la importancia de medirse ante rivales de otras partes del mundo para elevar su nivel.

"Tenemos dos viajes de preparación; el primero será a Madrid, en ambas ramas, contra España. Buscamos tener esos rivales, ya que nos vamos a enfrentar a ellos en el Mundial, y es muy importante ver el nivel que se tiene fuera para competir en nuestras mejores versiones", finalizó.