Diana Flores lidera a México en busca del título mundial de Flag Football en Alemania

En Düsseldorf, Alemania, la Selección Mexicana de Flag Football afrontará el próximo mes de agosto uno de los retos más importantes de su historia reciente: asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina vivirá su esperado debut.

Con el objetivo claro y ambicioso, el combinado nacional no solo apunta a la clasificación, sino a sentar las bases de un proyecto que aspira a regresar con la medalla de oro.

Al frente de esa ilusión se encuentra Diana Flores, mariscal de campo y rostro global del deporte, cuya trayectoria ha ido de la mano con el crecimiento del deporte a nivel internacional. Multiganadora y referente indiscutible, la mexicana dejó en claro que el equipo mantiene intacta el hambre de triunfo.

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Con el respaldo de ser las número uno del ranking mundial, el conjunto tricolor buscará en territorio europeo confirmar su dominio, imponer condiciones ante las mejores selecciones del planeta y dar un paso firme hacia la conquista del campeonato mundial.

"La preparación ha sido intensa con la preselección; tenemos jugadoras nuevas y se ha innovado para retarnos a un nuevo nivel. Tenemos que evolucionar, y en el plano mundial el crecimiento ha sido acelerado. La mentalidad va más allá de participar en el Mundial; es ir por el oro. Somos bicampeonas en World Games, pero es un reto del grupo seguir ganando".

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Flores, quien ha sido testigo del crecimiento de la disciplina en el país y del aumento en el nivel competitivo impulsado por las ligas nacionales, se mostró optimista sobre el futuro de México, al asegurar que existe la calidad suficiente para mantenerse como una potencia dominante a nivel internacional durante muchos años más.

"El tener cada vez más competencia para llegar a la selección nos hace bien a todas, ahora hay muchas chicas que tienen el nivel para estar aquí. Estoy segura que ellas en el futuro seguirán colocando a México en los primeros sitios", finalizó.